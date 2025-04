La DC le da la espalda a Gonzalo Durán y alcaldes de Chile Vamos lo respaldan: el complejo escenario ante su acusación constitucional

En los próximos días, las diversas bancadas de oposición concretarán la presentación de una acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), apuntando a su eventual responsabilidad en la muerte de dos hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Si bien desde La Moneda aseveraron que el líbelo no tiene sustento jurídico, lo cierto es que por primera vez el Ejecutivo enfrenta el peligro real de ver removida una autoridad por parte del Congreso, tras el rechazo de ocho intentos anteriores, que afectaron en su momento a miembros del Gabinete.

Esto, ya que desde la Democracia Cristiana (DC) adelantaron su apoyo a la acusación constitucional en caso de que Durán no de un paso al costado, como lo dejó ver Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

“Lo que pasó afuera del Estadio Monumental amerita el paso al costado del delegado presidencial de la Región Metropolitana. A mí me parece que debiera dar un paso al costado. Está arriesgando una acusación constitucional”, expresó.

En esta línea, el diputado Aedo reiteró que la bancada DC se plegaría al documento que presentará la oposición, indicando que “el propio jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría, planteó que esta acusación constitucional es un hecho que amerita un estudio no solo intenso, reflexivo, sino que también estarían las condiciones”.

“Si el delegado presidencial quiere tomar una decisión, creo que está en el momento de hacerlo y yo le recomendaría su renuncia”, agregó.

Gonzalo Durán descarta renunciar y suma apoyos de alcaldes de Chile Vamos

Ante estas palabras, el delegado presidencial Gonzalo Durán descartó renunciar a su cargo y de paso respondió a los cuestionamientos por su labor frente a la tragedia vivida en el Estadio Monumental.

“Yo estoy trabajando activamente en todas y cada una de las tareas que nos son propias. Todo el fin de semana estaremos desplegados en distintos puntos de la región, en tareas de control y fiscalización, en tareas vinculadas al fútbol, de manera que seguimos en nuestras funciones con mucha fuerza, con mucha energía”, aseveró el ex alcalde de Independencia.

Junto con ello, Durán ha sostenido encuentros con varios parlamentarios que buscan su salida e incluso ha compartido la documentación y labores realizadas en la previa del polémico partido de Colo Colo en Copa Libertadores.

“La organización, operación logística y cumplimiento de estas medidas son responsabilidad directa del club organizador, y que el rol de la Delegación es precisamente el de articular, evaluar y formalizar estos compromisos bajo el marco normativo vigente”, precisan algunos de las minutas entregadas.

En tanto, la autoridad regional ha encontrado el apoyo de alcaldes de Chile Vamos, como Daniel Reyes (La Florida) y Sebastián Sichel (Ñuñoa), dónde éste último declaró que “las acusaciones constitucionales -en mi opinión personal- no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”.

“Yo no estoy de acuerdo con una acusación en este minuto, lo que necesitamos son soluciones, lo que me preguntan los vecinos de la Villa Olímpica al lado del estadio no es si va a seguir o no el delegado presidencial, me preguntan cómo tenemos seguridad para cuando se juegue el Superclásico”, sostuvo Sichel.