A siete años de su partida: el desgarrador mensaje de la madre de Javiera Suárez que emocionó a las redes

La periodista falleció el 12 de junio de 2019 a los 36 años, luego de enfrentar durante más de tres años un agresivo cáncer.

Este 12 de junio se cumplen siete años desde la muerte de la periodista Javiera Suárez, una de las figuras más recordadas de la televisión chilena por la valentía con que enfrentó su lucha contra el cáncer.

En esta significativa fecha, su madre, Marilú Balbontín, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras junto a una fotografía de la comunicadora. “Hoy mi amor se cumplen siete años sin ti y por Dios que haces falta”, escribió. Posteriormente, cerró el mensaje con una breve pero emotiva declaración: “Te amo”.

El desgarrador mensaje de la madre de Javiera Suárez que emocionó a las redes

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo, cariño y recuerdos hacia la periodista.

Javiera Suárez falleció el 12 de junio de 2019 a los 36 años, luego de enfrentar durante más de tres años un agresivo cáncer. Durante ese período compartió gran parte de su experiencia a través de redes sociales, convirtiéndose en una inspiración para muchas personas gracias a su actitud positiva, su fe y su mensaje de esperanza.

Su historia también estuvo marcada por el nacimiento de su hijo, Pedro Milagros, quien llegó al mundo mientras la periodista seguía un tratamiento experimental de inmunoterapia. Tras su fallecimiento, la crianza del menor quedó a cargo de su esposo, el médico Cristián Arriagada.

A siete años de su partida, el recuerdo de Javiera Suárez continúa vigente entre quienes siguieron su historia. La emotiva publicación de su madre volvió a reflejar el cariño que aún despierta la periodista y el profundo vacío que dejó en su entorno más cercano.