Darío Quiroga descarta violencia en comparación de Quiroz con Portales: “Tiene que ver casi con un piropo”

“Si yo quisiera ser muy crítico con Quiroz, hablaría de su estadía en Capuchinos, que no fue por lindo, o de la colusión de los pollos”, indicó el ex asesor de Jeannette Jara.

AGENCIA UNO

Darío Quiroga salió al paso de la controversia generada por su comparación entre Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, y Diego Portales, descartando que sus palabras fueran un llamado a la violencia.

Esto, luego que en el podcast Provocame indicara que “Quiroz es más que un presidente, ¿no querrá ser como Portales, que es de los top cinco de los chilenos y las chilenas más importantes de la historia?”

“Y no fue presidente, fue solo ministro… Murió asesinado, eso sí“, puntualizó el ex asesor de Jeannette Jara.

Ante esto Quiroga declaró a T13 que “lo que me preocupa es que no son sinceras las críticas. Las personas que las hacen, con las cuales además comparto muchas veces en diversos programas, en diversas instancias, saben que eso no es cierto, que no hay ningún llamado a la violencia”.

“Lo que hay es una comparación histórica que más bien incluso tiene que ver casi con un piropo al ministro Quiroz al compararlo con (Diego) Portales”, agregó.

Darío Quiroga cuestionó las críticas en su contra, aseverando que “es parte de una forma de establecer el debate que a mí me parece muy problemático. Si yo quisiera ser muy crítico con Quiroz, hablaría de su estadía (arrestado) en Capuchinos, que no fue por lindo, o de la colusión de los pollos”.

En esta línea, el sociólogo acusó que el video viralizado está cortado para generar la polémica: “algo que el mundo republicano, la gente que está en el Gobierno, sabe mucho”.

“Está cortado. No es que yo no haya hablado de Portales y por lo tanto, entre otras cosas uno puede decir bueno, murió asesinado. Pero es en un contexto”, sentenció Quiroga.