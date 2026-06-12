Reprimir emociones también enferma: la importancia de hablar sobre salud mental masculina

Los estereotipos asociados a la masculinidad continúan dificultando que muchos hombres expresen sus emociones y busquen ayuda profesional, pese al impacto que esto tiene en su bienestar y en las cifras de suicidio.

Junio es reconocido internacionalmente como el Mes de la Salud Mental Masculina, una instancia que no solo promueve el cuidado físico de los hombres, sino también pone el foco en una problemática que durante años ha permanecido invisibilizada.

Especialistas advierten que los hombres suelen buscar ayuda psicológica con menor frecuencia que las mujeres, pese a enfrentar trastornos como ansiedad, depresión, estrés y agotamiento emocional.

Uno de los factores que más influye en esta realidad son los estereotipos asociados a la masculinidad. Frases como “los hombres no lloran”, “debes ser fuerte” o “resolver los problemas solo” han llevado a muchas personas a ocultar sus emociones y evitar expresar lo que sienten, dificultando la búsqueda de apoyo profesional cuando atraviesan momentos complejos.

Los expertos sostienen que reprimir sentimientos de tristeza, frustración o angustia no elimina el problema, sino que puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental. En muchos casos, el malestar emocional se manifiesta mediante irritabilidad, aislamiento social, problemas de sueño, consumo de alcohol o conductas de riesgo, señales que frecuentemente pasan desapercibidas.

La preocupación es aún mayor al observar las cifras de suicidio. Diversos estudios muestran que los hombres registran tasas de suicidio considerablemente más altas que las mujeres, una situación que especialistas vinculan, entre otros factores, a la dificultad para pedir ayuda, expresar vulnerabilidad y acceder oportunamente a tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Frente a este escenario, profesionales de la salud mental enfatizan la necesidad de promover espacios seguros donde los hombres puedan hablar de sus emociones sin temor a ser juzgados. También destacan la importancia de fortalecer la educación emocional desde edades tempranas y normalizar la búsqueda de ayuda cuando aparecen síntomas de ansiedad, depresión o estrés prolongado.

En el marco del Mes de la Salud Masculina, el llamado es a entender que el bienestar emocional es tan importante como la salud física. Reconocer las propias emociones, construir redes de apoyo y acudir a profesionales cuando sea necesario son pasos fundamentales para prevenir problemas mayores y mejorar la calidad de vida de miles de hombres.