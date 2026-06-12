Minsal avanza atención del cáncer y logra contactar al 99,9% de pacientes en espera

Las autoridades destacaron que el 87% de los casos retrasados fueron abordados directamente por hospitales de la red pública.

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo balance del Plan de Alerta Oncológica, iniciativa impulsada en el marco de la alerta sanitaria vigente desde abril de 2026 para acelerar la atención de pacientes con cáncer y reducir los tiempos de espera acumulados en el sistema de salud.

Según el reporte actualizado al 9 de junio, se han resuelto 25.805 atenciones oncológicas, cifra que representa el 86% del total de registros considerados en el plan. Del total, 15.519 corresponden a garantías GES solucionadas, mientras que otras 2.326 continúan en proceso. En paralelo, se completaron 10.286 prestaciones No GES, entre cirugías y consultas de especialidad.

Las autoridades destacaron que el 87% de los casos retrasados fueron abordados directamente por hospitales de la red pública, mientras que 3.347 pacientes fueron derivados a otros prestadores mediante la gestión de Fonasa. Esta estrategia permitió ampliar significativamente la capacidad de respuesta frente a la demanda acumulada.

Uno de los principales avances del plan ha sido la localización de pacientes. De acuerdo con el Minsal, se logró contactar y vincular al 99,9% de las personas con registros de espera prolongada. “Luego de haber podido identificar, contactar y vincular, es decir, ofrecerle una solución a su problema oncológico, ya sea cirugía, consulta de nueva especialidad o inicio de su garantía que se encuentra retrasada, hasta la fecha hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes oncológicos que estaban en este Plan y, además, hemos podido saber de su estatus actualizado de información”, señaló el Dr. Alejandro Berkovits.

Por su parte, Fonasa reforzó la red de atención oncológica mediante convenios con prestadores privados. Los cupos disponibles aumentaron desde 1.800 a 6.826 y la cantidad de centros en convenio pasó de 22 a 74, permitiendo ampliar la cobertura desde siete a quince regiones del país.

“Esto, para nosotros, es un elemento que marca una colaboración público-privada muy importante que buscábamos en el marco de la Alerta Oncológica. Este esfuerzo también ha significado ampliar la cobertura regional, que también era uno de nuestros objetivos”, destacó el director de Fonasa, César Oyarzo.