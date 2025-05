Gonzalo Durán responde a posible acusación constitucional: “No tiene fundamentos y no prosperará”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se pronunció sobre la acusación constitucional que se prepara en su contra, tras los trágicos hechos ocurridos en el Estadio Monumental, donde dos jóvenes perdieron la vida antes del encuentro entre Colo Colo y Fortaleza.

“No va a prosperar”, dijo tajante la autoridad en un punto de prensa realizado durante esta mañana.

“Nos parece que no hay ningún fundamento para una acusación constitucional. De hecho, hemos expuesto con claridad en la comisión de Seguridad Ciudadana y en la comisión de Deportes de la Cámara”, indicó Durán.

En ese sentido, recalcó que con el objetivo de transmitir “no solo antecedentes respecto a lo ocurrido ese día, sino muy especialmente identificar todos los elementos que debemos mejorar como Estado y en ese sentido toda nuestra disposición para trabajar colaborativamente con los parlamentarios en esta materia“.

“Esperamos que no se presente la acusación constitucional”, ya que según explicó “no solo no hay fundamento jurídico, sino que no contribuye a los importantes desafíos que tenemos en esta materia y por eso tenemos la esperanza de que vamos a continuar conversando, vamos a continuar dialogando”.

Asimismo, Gonzalo Durán añadió que “yo estoy disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo solicite y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional para seguir concentrado en las tareas que no son propias”.