Jeannette Jara: “La inseguridad pública es real; se vive y se palpa”

La ex ministra del Trabajo reconoció que el país enfrenta una grave crisis de seguridad.

Jeannette Jara, candidata presidencial PC y de Acción Humanista, reconoció que el país enfrenta una dura crisis de seguridad, en el marco de su campaña para las primarias oficialistas del 29 de junio.

La ex titular del Trabajo compartió con vecinos de La Cisterna, actividad en la cual expresó que “no hay nada más justo que vivir tranquilos y, si queremos hacer cambios más profundos, la seguridad de las personas es un tema fundamental”.

“En este Gobierno se han dictado muchas leyes, pero la situación de inseguridad pública es real; se vive y se palpa, no solo en el centro de las ciudades, también en los sectores más alejados de la capital, en la ruralidad y, también en la Región Metropolitana, en los barrios y en las poblaciones”, indicó Jeannette Jara.

En esta línea, Carolina Tohá, abanderada del Socialismo Democrático, planteó ante un encuentro con trabajadores de BancoEstado que la seguridad es “un elemento básico sin el cual no es posible disfrutar de ningún derecho; no es posible construir ninguna equidad, no es posible fortalecer ninguna democracia”.

Por su parte, Gonzalo Winter se desplegó en Peñalolén, consignó radio Cooperativa, apuntando que “vayamos donde vayamos, se nos está sumando gente y gente muy diversa, de diversas edades, de diversas experiencias. Esta campaña está recibiendo mucha energía, lo cual nos tiene contentos, pero también desafiados para poder integrar las miradas, las propuestas de las distintas personas”.