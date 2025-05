Jeannette Jara y polémica de ex ministro Barraza por licencias médicas: “Tiene que verlo él”

Barraza en la actualidad oficia de vocero de la otrora ministra del Trabajo, aunque oficialmente no es parte de su comando.

Jeannette Jara, candidata presidencial del PC y AH, se refirió a la polémica por el mal uso de licencias médicas por parte de 25 mil funcionarios públicos, los que viajaron al extranjero en medio de este permiso, y donde también aparece nombrado su compañero de partido, Marcos Barraza.

Barraza, quien fue jefe de gabinete de la ex alcaldesa Irací Hassler, en la actualidad oficia de vocero de la otrora ministra del Trabajo, aunque oficialmente no es parte de su comando.

Al respecto, Jara postuló que “el tema de las licencias médicas emitidas durante periodos de viaje de distintas personas del país, de distintos servicios públicos que se estiman en 25.000 por parte de la contraloría tiene que dar curso a todos los sumarios administrativos que se requieran a mí me parece que es una falta grave a la probidad”.

Consultada sobre la situación de Marcos Barraza, Jeannette Jara reconoció que “no es cercano a mí solamente en términos políticos, sino que también hemos tenido una trayectoria juntos, tuvimos una carrera juntos. Hoy día está pasando por esta situación, entiendo que sacó un comunicado explicando algunas cosas, pero él también tendrá que someterse a la misma vara y estándar que todas las demás personas”.

“A mí me hubiera encantado que él pudiera formar parte del comando y tener un rol muy fundamental en él, pero lamentablemente por motivos laborales no lo hizo. Y sí, por cierto, me entrega su opinión y algunos consejos permanentemente”, profundizó Jara.

Respectó a qué pasará con la presencia de Marcos Barraza en su campaña, la militante del PC aseveró que “él va a tener que concentrarse en poder despejar estos hechos. Entiendo que sacó un comunicado diciendo que si se trataba una actividad en la que estaba con permiso, habría vuelto enfermo, pero eso tiene que verlo él”.