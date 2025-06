El temido desembarco de Daniel Jadue en el Distrito 9: oficialismo en alerta por impacto del ex alcalde en la elección parlamentaria

Daniel Jadue volvió a irrumpir en la escena oficialista. El ex alcalde de Recoleta, imputado por delitos de corrupción, se vio beneficiado esta semana con la rebaja de su medida cautelar pasando de arresto domiciliario total a nocturno, viendo así una oportunidad para integrarse al escenario electoral que tendrá su desenlace en noviembre con la presidencial y la elección parlamentaria.

Jadue, en todo caso, no sólo aspira a ser un espectador, sino protagonista. El ex jefe comunal, si su situación judicial se lo permite, buscará un escaño en la Cámara de Diputados por el Distrito 9, que abarca las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Renca y Recoleta. Esta última, la lideró por tres periodos seguidos y consiguió instalar a su sucesor, Fares Jadue, en el sillón alcaldicio.

En su aspiración de llegar al Congreso, Jadue cuenta con el respaldo del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien también trató de instalarlo en el centro de la campaña presidencial de Jeanette Jara

Sin embargo, la intención de Jadue y Carmona se vio frustrada por la misma abanderada, quien le dio un portazo a la opción de sumar al ex alcalde y miembro del comité central comunista.

“La verdad queda solo una semana de campaña, así que no le veo mucho sentido que se incorpore al comando. Además que vamos bastante bien, y las personas que están trabajando en el comando son personas que comparten mi forma y los objetivos de esta campaña”, dijo Jara ayer en el programa Turno PM.

Pero a pesar de que Jadue no será admitido en este momento en el centro de la toma de decisiones, en el comando de Jara ya se sienten ganadores, por lo que está sobre la mesa la discusión sobre qué pasará con el ex alcalde si es que el PC representa a todo el oficialismo en la primera vuelta.

Desde ya voces del arco oficialista advierten que la presencia de Jadue en una campaña presidencial no será bien vista y, en lo posible, bloqueada. Eso, si es que Carmona persiste en su intención de ponerlo en un primer plano de la presidencial.

Pero lo que no podrán evitar en el oficialismo, o por lo menos en los partidos que decidan pactar con el PC, es que Jadue sea candidato a la Cámara, lo que ya levanta alertas en el sector.

La “bomba de tiempo” que representa Jadue para el oficialismo

A pesar de que Jadue hoy tiene la posibilidad de moverse con libertad por 50 horas a la semana, lo cierto es que en cualquier momento el Ministerio Público puede solicitar ante el tribunal que se fije una fecha para el juicio oral.

Esto abre varios escenarios: el más perjudicial para el oficialismo sería que Jadue, estando inscrito, sea condenado y pierda la posibilidad de ser candidato dejando al oficialismo un integrante menos con el cual competir en la lista.

En caso de que eso no ocurra, de igual forma el juicio podría fijarse para una fecha posterior a la elección —19 de noviembre— y eso perjudicaría al resto de candidaturas que se verían arrastradas por la imagen negativa de un candidato siendo enjuiciado por delitos de corrupción.

Si bien hasta la fecha no están definidos los candidatos del Distrito 9 ni tampoco cuántas listas se presentarán por la alianza de Gobierno —Gabriel Boric pidió dos listas pero los partidos apuntan a dos—, sí hay nombres que ya se posicionan como eventuales candidatos.

Dos de ellos son los incumbentes en la zona, los diputados Andrés Giordano (FA) y Boris Barrera (PC), quienes ya tendrían la luz verde de sus partidos para ir a la reelección. Maite Orsini, también del FA, ya fue notificada que no tendrá el respaldo de su partido para postular nuevamente, por lo que hoy el FA ya solicitó a sus comunales acercar nombres para que la Dirección Nacional y el Comité Central definan a la carta de reemplazo.

En el Socialismo Democrático también hay aspiraciones en la zona. En el PS el nombre que suena con más fuerza es el de César Valenzuela, ex dirigente estudiantil y ex convencional constituyente por la zona. Y en el PPD, el ex alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado.

Por lo mismo, lo que pueda pasar con Jadue genera preocupación en dichos sectores.

Requerido por EL DÍNAMO, el diputado Andrés Giordano (FA) asegura que si bien “hay una conversación más importante aún que tiene que ver con si vamos en una lista del oficialismo o más” y que “es una decisión propia de cada partido presentar a quienes estimen que mejor reflejan sus ideas”, el PC deberá “ponderar si alguien investigado por delitos graves —que no ha sido declarado culpable, pero tampoco inocente—, es quien más conecta con la ciudadanía y con la confianza en las instituciones que es tan importante de recuperar y cuidar”.

En ese sentido, el legislador frenteamplista subraya que “lo central en una campaña parlamentaria son los problemas que sufren a diario las vecinas y vecinos del distrito, no los problemas judiciales de un candidato y sería lamentable que la elección se viera empañada por eso. La elección debiera ser en función de ideas, no sobre la inocencia o culpabilidad de sus candidatos”.

Una opinión similar expresa el jefe de bancada de diputados del PS, Juan Santana, quien expresa a EL DÍNAMO que “lo prioritario ahora es delinear la primaria, y en eso hubo pleno consenso: no es recomendable que quien se encuentre formalizado participe en las elecciones presidenciales y parlamentarias”.

Y acota que “si en medio de la campaña alguien enfrenta un juicio, no solo será él, sino que quienes lo respaldan quienes deberán dar explicaciones a la ciudadanía”, añadiendo una crítica a Jara: “Lo que sí resultaría particularmente grave, es que su propia candidata presidencial saliera a apoyarlo, ignorando el consenso en el sector sobre lo inconveniente de su presencia”.

El secretario general (s) del PS, y diputado —además de negociador en la mesa oficialista—, Arturo Barrios, es más cauteloso en su juicio, apuntando a que “cada partido define su lista parlamentaria, no es menester de un partido meterse en otro, pese a que uno podrá tener opiniones u observaciones. Pero cada partido define su lista parlamentaria”.