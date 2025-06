Socialismo Democrático al rescate de Carolina Tohá tras ser tildada de “anticomunista”

Las primarias presidenciales 2025 están a la vuelta de la esquina, por lo que las estrategias de los dos principales nombres que asoman en las encuestas: Jeannette Jara y Carolina Tohá, ya son más duras para referirse a su contendora.

En esta línea, fue que no gustaron las declaraciones de la ex ministra del Interior, quien dejó ver sus dudas respecto a la viabilidad política de un eventual gobierno de la militante comunista.

“No soy partidaria de que el PC gobierne al país y por eso me estoy presentando a esta primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”, planteó Carolina Tohá.

Estas declaraciones encontraron respuesta en Lautaro Carmona, timonel PC, quien planteó que la candidata de Socialismo Democrático era “anticomunista”.

“Lo que yo asumo es que hay un desconocimiento, que hay una pretensión de abusar de ese desconocimiento con afirmaciones que son gratuitas, que suelen ser descalificaciones, que solo podrían ser comprendidas en una subcultura anticomunista, por los que vayan a escuchar. Pero no voy a adjudicarle a la originaria de esta frase que tenga esa motivación”, expresó Carmona.

Ante esto, Tohá dejó en claro que “no acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, lo he defendido frente a ataques injustos, caricaturas y prejuicios. Tener una opinión distinta no significa rechazar ni estigmatizar”.

La precandidata presidencial aclaró en La Tercera que mostrar diferencias políticas no es un ataque, apuntando que “cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente”.

Socialismo Democrático se cuadra tras Tohá

Las palabras de Carolina Tohá fueron respaldadas por el diputado Arturo Barrios, vicepresidente PS, quien aseveró que “hablar y poner puntos de vista distintos no es anticomunismo”.

“De verdad todo el respeto al Partido Comunista, su historia y trayectoria pero digamos las cosas como son, Carolina Tohá representa un proyecto distinto, por eso hemos sostenido esta primaria, decir que ella es capaz de construir una mayoría social y política que derrote y enfrenta a la derecha en la elección presidencial no es anticomunismo es decir lo que creemos bajo esa circunstancia. Carolina Tohá tiene sin lugar a duda la posibilidad de ser la próxima presidenta de Chile”, recalcó el representante socialista.

A Barrios se sumó su par radical Rubén Oyarzo, que indicó que “Tohá ha trabajado con el Partido Comunista en el Gobierno, en el Parlamento y en el municipio. Siempre ha valorado su disciplina, coherencia y contribución a la democracia chilena. El progresismo que queremos necesita unidad, pero también capacidad de liderazgo para ganarle a la derecha. Las diferencias políticas no pueden tratarse como agresiones ideológicas. No puede haber vetos ni etiquetas para silenciar las diferencias”.