“No va a haber conflicto de interés”: Tohá se refiere a su relación con Marcel en debate por primarias oficialistas

La candidata por el Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se refirió a su relación amorosa que mantiene con el ministro de Haciendo, Mario Marcel, y el posible conflicto de interés que podría existir para la Ley de Presupuesto.

“Creo que el ministro Marcel tiene un profesionalismo, tiene una trayectoria y nadie podría dudar que va a hacer algo distinto al interés del país a la hora de formular el presupuesto“, comenzó la candidata.

Además clarificó que “el presupuesto se formula en equipos muy vastos en el Gobierno y lo aprueba el Parlamento“, por lo que no afectaría .

“Los presupuestos no intervienen en las campañas, se aplican una vez que los gobiernos son electos, no va a haber ningún tipo de conflicto de interés. Ni lo ha habido ni lo habrá y la ley, además, tampoco lo considera como tal“, subrayó.

“Sobre las decisiones que tomará Mario Marcel son preguntas para él, no para mí. Yo no me voy a pronunciar en esa materia. Lo que quiero decir es que su profesionalismo y compromiso con el interés del país no va a estar en cuestión por estar en una relación conmigo“, cerró Tohá.