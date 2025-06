Primaria oficialista: qué dijeron los precandidatos sobre el ataque de EE.UU a Irán y el BRICS en el último debate

El último debate presidencial previo a las primarias oficialistas comenzó con preguntas a los candidatos respecto a los últimos acontecimientos del conflicto que sostienen Irán e Israel en relación a los últimos ataques realizados por Estados Unidos.

“La acción ilegal realizada por el presidente Donald Trump nos parece condenable y del todo rechazable”, comenzó Gonzalo Winter, el abanderado del Frente Amplio, que salió primero en el sorteo para dar su postura. “Aprovechamos toda instancia para condenar el verdadero genocidio que está realizado el Estado de Israel contra el pueblo palestino“.

Por su parte, a Carolina Tohá —candidata por el Socialismo Democrático— se le consultó respecto a la presencia de Chile en el BRICS: “Yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta que ha tenido Irán de seguir adelante con su programa nuclear. No compartimos la conducta de Rusia que ha invadido Ucrania, y no sería parte del BRICS en ningún caso“.

En tanto, Jeannette Jara se refirió a la presencia del presidente Gabriel Boric en su calidad de invitado a la siguiente cumbre del BRICS: “Me imagino que siempre esto va a estar sujeto a la contingencia”.

“Es altamente preocupante que hoy, dado el escenario internacional en el cual nos está poniendo Donald Trump, estamos en serio riesgo de una nueva guerra nuclear. Por cierto que Irán también ha puesto de lo suyo”, indicó sobre el tema la abanderada por el Partido Comunista.

Finalmente, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se refirió sobre la condena de los hechos que hizo el actual mandatario: “Creo que el presidente debió esperar un poquitito, creo que la primera declaración debió haberla hecho el Canciller. En general comparto el contexto, rechazo absolutamente el uso de la violencia de Estados Unidos y cualquier otro país”