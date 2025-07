José Toro Kemp, secretario general del PPD aclarara los desmentidos: “Eyzaguirre está dispuesto a votar y trabajar por Jeannette Jara”

Enredo en el comando de Jeanette Jara causó la eventual incorporación del ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) al equipo económico.

La candidata única del progresismo expresó su deseo de contar con el ex ministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en su comando, pero recibió un portazo del mismo Eyzaguirre que declaró no estar dispuesto a integrarse a su equipo.

Sin embargo, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, sostiene que Eyzaguirre está “dispuesto a ayudar y trabajar” por la candidatura de Jara, aunque precisa que “esa es una conversación que se tiene que dar en algún momento entre el partido y todos sus actores”.

No sólo eso, Toro hace énfasis en que todo el partido está cuadrado tras la candidatura de la abanderada del PC, pese a las críticas de algunos militantes, entre ellos, el presidente del partido, Jaime Quintana.

“Yo veo en todas las partes del PPD completa disposición (a trabajar por la candidatura de Jara), y lo veo también en Nicolás Eyzaguirre; una completa disposición de votar por Jara y apoyarla, más allá de las diferencias que existan”, dicen el secretario general del PPD en entrevista con EL DÍNAMO.

—Ya han pasado dos semanas desde la primaria. Como PPD, ¿cuál es el balance que se hace respecto a la derrota de Carolina Tohá?

—Sin duda es un resultado que nos duele, nos complica, y que pone al Socialismo Democrático en una reflexión profunda. La derrota no solo nos hace pensar en la campaña, sino en cómo conectamos con nuestro votante, cómo logramos ser una opción real y cómo volvemos a ofrecer un proyecto político que signifique transformaciones en la vida de las personas. Por algo la ciudadanía no nos ve como una opción. Por otro lado, el resultado nos pone también en la condición de cumplir nuestros compromisos. La unidad del progresismo es fundamental y por lo tanto estamos detrás de la candidatura de Jeannette Jara.

—¿Hay un desencanto con la centro izquierda?

—Creo que la ciudadanía no está conectando con la centro izquierda. Y eso tiene que ver con un fenómeno mundial que es la polarización. En ese contexto, es muy difícil que el electorado moderado nos vea como una opción porque tiende a buscar extremos para posicionarse. Por eso la centro-izquierda tiene que volver a convertirse en una opción con un discurso claro y coherente que le permita pelear los espacios de transformación social-.

—En ese contexto de polarización que menciona, ¿cómo interpreta que haya vencido una figura más cercana a posiciones radicales que al sector moderado que representaba Tohá?

—No creo que haya triunfado una mirada radical de la sociedad, para nada. Lo que triunfa es el liderazgo político que representa Jeannette Jara desde su cercanía y condiciones. No creo que ella proyecte miradas radicales de la sociedad. Nadie de la coalición de Unidad por Chile está fuera del proyecto o de la mirada de centro izquierda, miradas más moderadas. Sí claramente se puede asociar al grupo de Jeannette y el Partido Comunista. Y desde ahí ganó la posición de izquierda y no de centro.

—¿Más que las posiciones políticas, ganó la figura de Jara?

—Ganó la figura de Jara y su liderazgo. Es un fenómeno de nuestra candidata presidencial que ganó y que conecta bien con el sector popular.

—Con la victoria de Jara , ¿es el PC el partido que tiene más preponderancia en la coalición?

—Sin duda tiene preponderancia, pero también el PC queda con una responsabilidad mayor de construir una coalición abierta, amplia y que represente a todos los sectores. Y desde ahí la candidata tiene toda esa posibilidad y así también lo ha planteado. Ella ha dicho que va construir un programa común y una nueva hoja de ruta que dé cuenta de su propio liderazgo de centro izquierda.

—Es decir que usted espera que ahora de cara a la primera vuelta Jara sea una candidata de centro izquierda y no de izquierda.

—Ella misma lo ha dicho, de centro izquierda, porque tenemos una coalición que incluye partidos de centro izquierda y por tanto va a construir un programa que dé cuenta de todos los partidos que son parte de Unidad por Chile.

—Pero ese programa de alguna manera se tiene que expresar en lo que ella manifiesta a la opinión pública, como por ejemplo el tema de Cuba, de Venezuela o su propuesta de la demanda interna…

—Pero son todas cosas que se tendrán que analizar y se tendrán que ver y construir. Esto es un proceso de construcción colectiva que también tendrá que ver con lo que la ciudadanía nos diga. Y desde ahí construir un programa definitivo que abarque el crecimiento económico, política internacional o modelo de desarrollo.

El rol del PPD en el comando de Jara

—¿Cuál va a ser el rol del PPD en el comando de Jara? ¿Esperan moderar el programa?

—Nosotros aspiramos a ser parte del programa, vamos a estar representados sin duda. Y por lo tanto esperamos ver que (nuestras) ideas se plasmen.

—¿Pero eso significa moderar el programa respecto al que se presentó en primera vuelta?

—No, es construir un programa en conjunto. No quiero partir desde condiciones que no son, sino más bien quiero partir desde lo positivo, desde cómo somos capaces todos juntos de construir un programa nuevo que dé cuenta de cada una de las personas y de los partidos que componemos el pacto.

—¿El PPD está dispuesto a apoyar ideas más asociadas a la izquierda que a la centro-izquierda.

—Estamos abiertos a tener un programa común, con todo lo que eso significa. Uno tendrá que ceder, otros también, pero esperamos que el programa sea lo más representativo de la coalición en la que hay ocho partidos.

—Varias figuras del PPD han apuntado al programa que presentó Jara para la primaria, particularmente a lo que refiere a materia económica. ¿Esperan integrar particularmente ese equipo del comando?

—Nosotros queremos participar en todos los espacios del comando en que la candidata nos requiera y que sea necesario que el PPD esté presente. El tema programático y económico es fundamental y por lo tanto trataremos de colocar nuestra mejor gente a disposición de ayudar en la construcción colectiva.

—Ahí la candidata lo que expresó es que le gustaría tener al exministro Eyzaguirre. Él dijo que es una opción que tiene que ser mediada por el PPD. ¿Se le va dar el gusto a la candidata?

—Eyzaguirre, García, Navarrete o los que sean, si es que están en disposición de participar en la construcción de un programa común, por supuesto. No tiene que ver con nombres, tiene que ver con un conjunto de personas que puedan participar para representar la idea del PPD en esta construcción del programa.

—¿Y esos cuadros están a disposición? Porque Eyzaguirre dijo que tenía diferencias y que no estaba dispuesto a integrarse.

—Yo veo en las partes del PPD completa disposición, y lo veo también en Nicolás Eyzaguirre; una completa disposición de votar por Jara y apoyarla, más allá de las diferencias que existan.

—Pero votar y apoyar es diferente a integrar el comando y trabajar por la candidatura.

—Yo estoy diciendo que Nicolás también está dispuesto a ayudar y trabajar, esa es una conversación que se tiene que dar en algún momento entre el partido y todos sus actores.

—La bancada del PPD hizo pública una carta en que se hacen ciertas críticas al partido por cómo se ha posicionado respecto a la candidatura. ¿Por qué se generan estas fricciones?

—Es que a mí no me ha llegado ninguna carta de la bancada de diputados e independientes, así que no voy a pronunciarme sobre una carta que no tengo conocimiento y menos de una filtración que no corresponde, por eso uno tiene canales formales y uno espera que las bancadas funcionen formalmente. Yo tengo la mejor relación con los jefes de bancada que han existido y creo que esto tiene que ver más con situaciones puntuales más que otra cosa. Yo entiendo que todo el PPD está detrás de la candidatura de Jeannette Jara y eso incluye también sus candidatos y sus diputados.

Negociación parlamentaria

—El resultado de la primaria ha puesto en entredicho la continuidad del Socialismo Democrático. Algunos dicen que el modelo de la coalición se ha agotado. ¿Han repensado su política de alianza de cara a los próximos desafíos electorales?

—Más allá de los comentarios particulares individuales, para nosotros es fundamental seguir manteniendo la alianza con nuestros amigos históricos del PS, del Partido Radical y el Partido Liberal. Creemos que la construcción del Socialismo Democrático es lo que nos permite seguir y tratar de representar a la ciudadanía. Desde ahí, a pesar del resultado adverso, creemos que es la mejor fórmula para llegar a la lista única.

—¿En qué estado está la negociación por la lista única?

—Esto es un proceso largo que no se resuelve en una o dos reuniones. Tiene muchos ruidos entre medio, pero yo tengo la convicción de que vamos a lograr una lista única. No es fácil, es complejo, pero cada día tiene su afán, y hoy día estamos acercándonos un poquito, pero todavía falta.

—Hay partidos que han mostrado cierta reticencia a la lista única por sus aspiraciones de crecer o sobrevivir. ¿El PPD está por ir en una lista mayoritaria?

—Nosotros queremos una lista única y en base a eso vamos a trabajar.

—¿Y si hay partidos que no quieren la lista única, qué pasa ahí?

—Esos partidos tendrán que hacerse responsables de sus decisiones. Pero nosotros estamos con la lista única, con la lista unida y con la lista que mejor exprese el apoyo a la candidatura que resultó ganadora en las primarias, que es Jeannette Jara.

—¿Ve posible que la DC se pueda hacer parte de esta lista del progresismo?

—Ojalá, yo lo espero, lo deseo. Pero también hay que ser muy claros que una candidatura presidencial tiene una lista parlamentaria, por lo tanto sería muy bueno que una candidatura en parte de los demócratas cristianos se sume a apoyar a Jeannette Jara y así también a los esfuerzos de la lista única.

—¿O sea que es una condición que la DC apoye a Jara para que sea parte de la lista única del progresismo?

—No lo pongo en esos términos, pero lo lógico es siempre que una lista única tenga un candidato presidencial. No puede haber una lista única y dos candidatos presidenciales.

—Lo pongo en otros términos: Si la DC decide ir por otro candidato o dar libertad de acción, ¿no estarían en condiciones de integrar la lista del oficialismo?

—Yo esperaría que eso no ocurriese. No quiero hacer política ficción, porque mi objetivo es tener una lista única con la democracia cristiana dentro.