Mayne-Nicholls para todos: no se cierra a ser parte de un gobierno de Kast, Jara o Matthei

El precandidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls aseguró este jueves que aunque es “difícil” que vote alguna vez por José Antonio Kast o Jeannette Jara, no descarta la posibilidad de ser parte de sus eventuales gobiernos o de uno de Evelyn Matthei.

En particular, sobre el líder del Partido Republicano, el ex presidente de la ANFP sostuvo que “tendría que conversar con él. Nunca le he cerrado la puerta a lo que me ha llamado Chile, donde creen que yo puedo cooperar“, dijo en la entrevista que le concedió al programa De frente, de Mega.

Respecto de la candidata del Partido Comunista, Mayne-Nicholls manifestó una visión similar y planteó que “tendría que conversar con ella, sentarme con ella”, aunque sí planteó que “el comunismo tiene un problema que a mí todavía me eriza la piel, cuando dice que vamos a luchar por la dictadura del proletariado, y eso no es enriquecedor”.

En cuanto a la opción de sumarse a un posible mandato de la ex alcaldesa de Providendia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció que le sería más fácil “de todas maneras. Ojo, que hay una razón aquí, yo soy conocido de Evelyn“.

Harold Mayne-Nicholls confía en reunir las firmas para presentarse en noviembre

En la oportunidad, el precandidato que busca reunir los patrocinios necesarios para presentarse a la elección de noviembre, planteó que en elecciones presidenciales anteriores votó por Joaquín Lavín en 1999, y que posteriormente “voté por Bachelet y voté por Piñera, voté por los dos“.

Recordó también que en el plebiscito de 1988 votó por el NO. “El otro día quise no decirlo y se armó un revuelo, y he descubierto que para la opinión pública es muy importante conocer todo para atrás“, complementó.

Harold Mayne-Nicholls admitió que si es elegido presidente de la República expulsaría a los ciudadanos extranjeros que están en las cárceles, “en la medida que se pueda y que te los reciban. Antes de cumplir la pena que se vayan, adentro de la cárcel hacen más daño que volviendo a su país“, aseveró.

En la oportunidad, se mostró confiado con la posibilidad de reunir los 35.361 patrocinios que necesita para inscribir su candidatura, y precisó que ya suma 28.850 firmas.