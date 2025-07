Terrorismo, cunas y Ley Lafkenche otra vez: el duro primer debate entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

Espacio Riesco fue escenario del primer cara a cara entre José Antonio Kast y Jeannette Jara como únicos candidatos presidenciales, dejando de lado a Evelyn Matthei – quien se bajó-, en un foro organizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

El encuentro partió con las palabras de la abanderada de Unidad por Chile aseverando que “yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro”, marcando diferencias con su par de Republicanos, que replicó que “no sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor, quizá, que la de mimbre, pero era de madera (…). Yo soy hijo de una familia emprendedora”.

Tras esto, Kast dio inicio a las intervenciones recordando el caso de Byron Castillo, el camionero asesinado en 2022 en la Región de Antofagasta, apuntando a medidas en materia tributaria y regulación.

“A los criminales no se les trata con amor. Se les captura, se les juzga y se les encierra con todo el peso de la ley”, puntualizó el ex diputado, quien encontró respuesta en la ex ministra del Trabajo, que puntualizó que “nadie está hablando de dialogar con los terroristas”.

En esta materia, Jeannette Jara expresó que “tengo claro que hay que aplicar mano dura, pero no con eslogan. Por eso también voy a aplicar mano inteligente. Yo no he sido diputada como José Antonio (…). La pregunta es cuál es el aporte que cada uno en concreto puede mostrar al país”.

Las palabras de la militante PC fueron replicadas por José Antonio Kast, quien sostuvo que “la seguridad efectivamente no es eslogan, uno no se demora tres años en asegurar una área de descanso (…). Con el terrorismo se combate, no se dialoga”.

Ley Lafkenche otra vez al ruedo

A pesar de que el encuentro estaba centrado en el mundo camionero y logístico nacional, Kast volvió a sacar al ruedo la Ley Lafkenche, reiterando sus críticas a la norma, a pesar de haber votado a favor en la Cámara de Diputados.

“Solo antes de ayer estuvimos hablando de los salmones, podríamos estar exportando el doble si es que algunos no se opusieron a todo. Porque aquí no es diálogo con algunas comunidades, es chantaje, y eso es lo que vamos con la Ley Lafkenche, por ejemplo”, indicó el otrora parlamentario.

Tal como ocurrió en el Salmon Summit, Jeannette Jara reiteró: “Ley Lafkenche que tú aprobaste y que al menos yo nunca he invocado”.

En materia de impuestos, la candidata presidencial oficialista precisó que “cuando les dicen que les vamos a bajar los impuestos, ustedes solo pregúntense qué van a dejar de pagar con eso, porque no es que a Chile le sobre la plata. Entonces, cuando algunos prometen y prometen que van a bajar impuestos, yo me pregunto qué vamos a dejar de pagar. ¿La PGU? ¿Las carreteras? ¿La salud?”.

Ante esto, Kast se limitó a declarar que “lo que vamos a dejar de pagar con la rebaja de impuestos son los apitutados, los operadores políticos, los convenios truchos, tantas cosas”.