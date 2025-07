“Encarna las ideas de la democracia”: Cecilia Morel confirmó su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei

La ex primera dama Cecilia Morel confirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, tras aseverar que la ex alcaldesa de Providencia “es la que mejor encarna las ideas de la democracia”.

“Yo siento que el liderazgo de Evelyn Matthei es muy fuerte. Es una líder neta. Lo veo en su claridad, en la valentía con que ha enfrentado los distintos desafíos que ha tenido. Siempre sabe qué hacer, tiene experiencia, conoce el Estado“, complementó la viuda del ex presidente Sebastián Piñera.

Aseveró a la vez que si bien los liderazgos de Piñera y Matthei son distintos, “se parecen en la convicción de sus ideas, en que son personas de acción, que van de frente y solucionan los problemas“.

Tras reiterar que su apoyo es para Evelyn Matthei, Cecilia Morel le dijo a La Tercera que “siento que ella es la que mejor representa lo que yo espero para este país. Y lo más importante: tiene la experiencia para gobernar y los equipos. (…) Evelyn tiene las ideas correctas y el liderazgo para concretarlas”.

A la vez, sostuvo que “el liderazgo de Evelyn lo siento más fuerte que el de Kast, por ejemplo. Y el de Jeannette Jara es más carismático. Pero no quiero ser injusta. Cada uno tendrá sus atributos”.

Cecilia Morel votará por Kast si pasa él y no Evelyn Matthei para enfrentar a Jara

Consultada sobre la opción de votar por José Antonio Kast, la ex primera dama respondió que “en lo que estamos hoy día, con una candidatura del Partido Comunista, yo votaría por él. No tengo dudas. Pero no me pongo en ese escenario, porque creo que será Evelyn la que va a pasar a segunda vuelta”.

Puesta en el escenario de que sea Kast y Jara quienes pasen a la segunda vuelta, confirmó que votaría por el candidato del Partido Republicano, “porque para mí el comunismo es un camino sin retorno. Miremos las experiencias en otros países. Parten gobernando y cuántos años lleva Nicolás Maduro, cuántos años llevan en Cuba, entre otros”.

“Honestamente, yo no puedo votar por una candidata comunista. En el estallido social, yo vi en mis narices lo que es el comunismo (…) Basta oír las palabras de Daniel Jadue en estos últimos días. La lucha de clase, que ahora llaman pueblo-élite, son términos que llevan a la odiosidad y al enfrentamiento. Yo creo en la democracia, en el encuentro, en el diálogo“, manifestó Cecilia Morel.