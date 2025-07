Matthei arremete contra Republicanos y anuncia querella: puso en duda apoyo a Kast en segunda vuelta

“Los Republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”, sostuvo Evelyn Matthei por “campaña asquerosa” en su contra.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arremetió nuevamente contra el Partido Republicano producto de la supuesta campaña en su contra en redes sociales, anunciando una querella y poniendo en duda su apoyo a José Antonio Kast en caso de que él pase a segunda vuelta.

En conversación con Radio Infinita, la ex alcaldesa de Providencia comenzó diciendo: “Lo que que pasa es que esto pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios. Y por qué digo que son de regímenes autoritarios, porque en el fondo, cuando alguien dice algo que al régimen autoritario no le gusta, lo demuelen”.

Siguiendo en esa línea, Evelyn Matthei manifestó que los ataques de este estilo son “peligrosos desde el punto de vista de la democracia, porque si ellos hacen esto estando en la oposición, uno se pregunta qué serían capaces de hacer si alguna vez tuvieran el poder de la Presidencia de la República”.

Bajo este contexto, la abanderada de Chile Vamos anunció que “esto no lo voy a dejar pasar. Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar. Y creo que además Chile no lo debiera dejar pasar, esto es súper grave. Eso significa que probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, que probablemente entre mañana o pasado. Y bueno, después veré yo también si yo me querello en contra de los que resulten responsables”.

A lo que agregó: “No voy a dar descanso en esta pelea (…) yo las cosas las digo de frente, no mando a bots a decir las cosas, las estoy diciendo ahora yo, como persona natural, me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, (ellos) al contrario de la forma en que yo actúo, en que siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote, y por lo tanto yo he decidido que para mí esto es absolutamente intransable, y lo voy a llevar hasta el final”.



¿Evelyn Matthei apoyará a José Antonio Kast en caso de que él pase a segunda vuelta?

Por otro lado, la carta de la derecha tradicional se refirió a si respaldará la candidatura de Kast si él avanza a segunda vuelta.

“Yo no creo que él pase a segunda vuelta, yo voy a hacer todo posible por pasar yo. A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superados el problema, el problema no está superado”, sostuvo.

Lo anterior, luego de lanzar la acusación de una “campaña asquerosa” por parte de la colectividad, en la cual se desliza que padecería alzhéimer.

“¿Si yo pensara que alguien tiene alzhéimer estaría dispuesto a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente, de la misma manera que demolieron a (Johannes) Kaiser, y de la misma manera que demolieron a (Sebastián) Sichel hace cuatro años atrás, y la misma forma en la que demolieron a Juan Sutil (…) aquí hay un peligro hacia la forma en la que se conduce un país”, concluyó.