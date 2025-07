Con rostros de TV y Piñeristas: la sesión de fotos de Matthei con candidatos de Chile Vamos en medio de tensión por negociación parlamentaria

Los pre candidatos de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli fueron citados para la tarde de este jueves al comando presidencial. ¿El motivo? Tomar la ansiada foto con la abanderada de la coalición, Evelyn Matthei.

Pese a que los partidos de Chile Vamos no han oficializado la plantilla de aspirantes al Congreso, en los tres partidos ya existe una nómina de precandidatos quienes podrán fotografiarse con Matthei con el fin de obtener material para sus respectivas campañas.

Eso no es todo, ya que para el viernes los precandidatos están convocados a un seminario en las dependencias del Think Tank Libertad y Desarrollo, donde recibirán una capacitación para afrontar la campaña.

Según se lee en la invitación hecha a los precandidatos, la cita con la candidata será a las 15:00 hrs del jueves en las independencias del comando ubicado en Enrique Foster #203, Las Condes.

Eso sí, aún hay dudas sobre la nómina de candidatos, ya que el pacto parlamentario no está resuelto, ni con Demócratas ni con la alianza Derecha Unida, que agrupa al Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

De hecho, una de las fórmulas que se maneja es que además de generar un pacto por omisión en las circunscripciones binominales, éste también se extienda a aquellas zonas donde se eligen tres diputados.

En concreto, hay cuatro distritos que cumplen esas características; el 1 (Arica, Camarones, General Lagos y Putre), el 2, (Alto Hospicio, Iquique, Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo Almonte), el 27 (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Tortel y Río Ibáñez), y el 28 (Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine).

Por lo mismo, algunos de los candidatos que asistan a “al día de la foto” podrían quedar abajo de la nómina final.

El telón de fondo de la jornada es la inminente reunión que tendrán las directivas de los partidos de Chile Vamos y Derecha Unida. Según fuentes de ambos conglomerados, lo más probable es que la cita se concrete el sábado. Aunque el día puede variar, la intención es no seguir aplazando la reunión puesto que restan menos de tres semanas para la inscripción.

La reunión, anticipan voces de ambas coaliciones, no estará exenta de tensiones ya que la UDI tiene en mente plantear una vez más, esta vez ante todos los representantes de la coalición, la necesidad de ir en lista única, idea resistida incluso por los otros partidos de Chile Vamos.

Piñeristas y figuras de la TV citados a sesión de fotos

Se espera que al comando de Matthei arriben varias decenas de candidatos, entre ellos, los llamados Píñeristas, figuras que participaron del primer y segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Si bien aún no está confirmado, uno de los nombres que se baraja en RN para la Cámara de Diputados es el del ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg que podría competir en el Distrito 9, por el cual ya fue parlamentario en el periodo 2014-2018 cuando era el Distrito 18.

Por el lado de la UDI aparece en la nómina de precandidatos el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, pieza clave en el segundo mandato de Piñera durante el combate de la pandemia. Zúñiga, además, fue convencional por el Distrito 9, el mismo por el cual competiría en la elección de noviembre.

También podría hacer presencia Rosa Oyarce, quien se desempeñó como seremi de Salud en la RM y ahora figura como precandidata en los distritos 8 y 14.

Otros nombres de segunda línea de los gobiernos de Piñera y militan en la UDI son el de Carolina Torres, quien fue seremi de Agricultura del Maule; María Paz Santelices, ex gobernadora provincial de Chacabuco; Mario Olavarría, delegado residencial provincial de Chacabuco; y Omar Sabat, ex seremi de Agricultura en la RM.

En RN, en tanto, harán presencia como precandidatos Cristóbal Saavedra, ex subdirector nacional de la DICREP; Alejandra Novoa, ex seremi de las Culturas bajo el segundo gobierno de Piñera; y Ariel Amigo, jefe de avanzada presidencial en el primer mandato del ex presidente.

Del mundo del espectáculo hay dos nombres que se barajan y que podrían hacer presencia en la jornada de fotografías. Se trata de Marlén Olivari y Pablo Herrera, ambos por RN.

La modelo, que ha participado en las últimas semanas en un reality televisivo, asoma como precandidata por el Distrito 6, que comprende 26 comunas de la región de Valparaíso.

Herrera, en tanto, —que confirmó su intención de una carrera parlamentaria y ha frecuentado el programa político Sin Filtro— estaría inscrito como candidato del Distrito 14, que abarca las comunas Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.