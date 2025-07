Tras la baja de Karla Rubilar: los otros nombres del Piñerismo que asoman para la parlamentaria

Fue por medio de su espacio radial en La Metro FM que la ex ministra Karla Rubilar notificó a su partido, Renovación Nacional, que no está disponible para encarar una candidatura senatorial.

En los días previos, RN y Evópoli habían sondeado a Rubilar como posible carta para dos regiones diferentes.

En el caso de RN, se esperaba que la ex ministra pudiera relevar a Rodrigo Galilea en la circunscripción del Maule, ya que el líder de la tienda ha manifestado su intención de no ir a la reelección en vistas a concentrar sus esfuerzos en la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

Algo similar pasa con Felipe Kast, senador por La Araucanía, quien aún no notifica a Evópoli si es que irá a la reelección. Por lo mismo, desde el partido liderado por Juan Manuel Santa Cruz se sondeó a Rubilar como posible carta para la región que asoma como una de las más competitivas entre los dos pactos que competirán por la derecha.

Sin embargo, Rubilar echó por tierra ambas opciones.

“Durante las últimas semanas he recibido innumerables muestras de cariño, respaldo y reconocimiento que me han conmovido profundamente. Este efecto, que también se reflejó liderando encuestas y sondeos de opinión, motivó a dos grandes partidos que aprecio, Renovación Nacional y Evópoli, a invitarme a competir por un escaño en el Senado. Lo agradezco con el alma, porque ese apoyo no es solo una cifra, es el reflejo de un camino recorrido con convicción, con aciertos y con errores”, partió señalando Rubilar reconociendo los sondeos de ambos partidos.

No obstante, la ex ministra de la Segpres y el Mideso, aclaró que su determinación final es no competir en la parlamentaria de noviembre. “Decidí no postular hoy al Senado. A pesar de tener altísimas posibilidades de ganar y de acceder a un cargo de privilegio por 8 años, elijo quedarme desde la academia y desde la sociedad civil”, dijo la tarde de este jueves.

Y acotó: “Elijo seguir sirviendo, sí, pero desde otro lugar, más silencioso quizás, pero más fiel a lo que soy”.

Los otros nombres del Piñerismo que apuntan a la parlamentaria

Rubilar, en todo caso, no es la única figura de las que participaron en los gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera —a las que se les denomina Piñeristas— que asoman como posibles cartas para competir en la elección parlamentaria.

Otro de los nombres que se baraja en RN para la Cámara de Diputados es el del ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg que podría competir en el Distrito 9, por el cual ya fue parlamentario en el periodo 2014-2018 cuando era el Distrito 18.

Por el lado de la UDI aparece en la nómina de precandidatos el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, pieza clave en el segundo mandato de Piñera durante el combate de la pandemia. Zúñiga, además, fue convencional por el Distrito 9, el mismo por el cual competiría en la elección de noviembre.

Otra de las figuras que ganaron relevancia en el combate de la pandemia en el segundo gobierno de Piñera es Rosa Oyarce, quien se desempeñó como seremi de Salud en la RM y ahora figura como precandidata en los distritos 8 y 14.

Otros nombres de segunda línea de los gobiernos de Piñera que asoman en la UDI son el de Carolina Torres, quien fue seremi de Agricultura del Maule; María Paz Santelices ex gobernadora provincial de Chacabuco; Mario Olavarría, delegado residencial provincial de Chacabuco; y Omar Sabat, ex seremi de Agricultura en la RM.

En RN, en tanto, asoman como posibles candidatos Alejandra Novoa, ex seremi de las Culturas bajo el segundo gobierno de Piñera; Ariel Amigo, jefe de avanzada presidencial en el primer mandato del ex presidente; y Cristóbal Saavedra, ex subdirector nacional de la DICREP.