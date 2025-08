Desbordes denuncia intervención política adulta en manifestaciones de secundarios

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió en detalle a los desafíos que enfrenta en la comuna, entre ellos las manifestaciones en liceos emblemáticos.

En conversación con La Tercera, la autoridad comunal indicó que “hay un grupo pequeñísimo de estudiantes que cree en la violencia, que tiene un discurso nostálgico de la revolución de los 60, que ve con ojos nostálgicos el intento de revolución del 2019, y por eso se toma el Metro y recurre a la molotov”.

“Hassler fue contraria a la ley de Aula Segura cuando era concejala y no la quiso aplicar cuando era alcaldesa. El Partido Comunista y el Frente Amplio se han opuesto a todas las normas que buscan enfrentar a este tipo de grupos violentos. (…) No hay ninguna duda de que no solo actuaron de manera blanda, sino que fueron permisivos y probablemente hasta cómplices“, denunció.

También mencionó que existe una organización política detrás de ciertos grupos de estudiantes que se movilizan de manera violenta.

“El primer punto es que esto sucede solo en cinco a siete establecimientos de Chile entero. Y dónde está más agudo esto es en el Instituto Nacional que el año pasado contó con 600 bombas molotov lanzadas por personas desde adentro hacia afuera del instituto. Digo personas porque no sé si son todos estudiantes (…) Ahí está el núcleo duro de estos grupos que están evidentemente financiados por personas adultas“, aseguró.

Junto a ello, según dijo Desbordes, las manifestaciones con violencia disminuyeron con Hassler “porque había cierta afinidad con la alcaldesa“.

“El petitorio que nos ponen sobre la mesa algunos de los establecimientos en toma llega a niveles tan exagerados, que es evidente que no tienen solución. Por ejemplo, me exigen que me haga cargo de derogar el sistema de financiamiento de la educación pública. Es evidente que saben que eso no es un resorte de un alcalde, y por lo tanto, es porque no quieren llegar a acuerdos“, concluyó.