Pulso Ciudadano: Jara retrocede significativamente y Kast acorta distancia con fuerte alza

La ex ministra del Trabajo descendió del 33,8% registrado entre junio y julio al 25,4% en el período de julio-agosto.

Este domingo 3 de agosto se publicó una nueva edición de la encuesta presidencial de Pulso Ciudadano, la que reveló una marcada caída en el respaldo a la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

De acuerdo con los resultados, la ex ministra del Trabajo descendió del 33,8% registrado entre junio y julio al 25,4% en el período de julio-agosto, lo que implica una disminución significativa de 8,4 puntos porcentuales.

En tanto, el ultraderechista y líder del partido republicano, José Antonio Kast, quien recientemente ha estado en el centro de la polémica por las acusaciones de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, sobre el supuesto uso de bots en su contra, experimentó un aumento de 5,1 puntos en la encuesta. Su apoyo subió de 17,3% a 22,4% en el mismo período.

Por su parte, Matthei cayó ligeramente, perdiendo 0,4 puntos y quedando en tercer lugar con un 16,4% de las preferencias.

Otro punto destacado de la encuesta es el análisis de distintos escenarios de segunda vuelta, donde Jeannette Jara saldría derrotada tanto frente a José Antonio Kast como ante Evelyn Matthei.

En un eventual enfrentamiento con Kast, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana obtendría un 33,5% de los votos, mientras que el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano alcanzaría un 41,1%. Además, el 13,9% de los encuestados afirmó que votaría nulo o en blanco, un 6,6% no sabe por quién votaría, y un 4,9% dijo que no iría a votar.

En el caso de un duelo entre Jara y Matthei, la ex ministra del Trabajo llegaría al 29,8% frente al 40,4% de la ex alcaldesa de Providencia. En este escenario, el 15,6% declararía voto nulo o blanco, un 8,5% está indeciso y el 5,7% no votaría.