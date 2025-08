Eduardo Frei cuestiona a la DC por apoyar a Jara y apunta a “traición de principios con fines electorales”

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle manifestó su rechazo a la determinación que adoptó la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), la cual tiene que ver con apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

Durante su intervención en el seminario Chile: crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande?, el militante de la DC comenzó diciendo: “Muchos me han preguntado en estos días, y aprovecho esta audiencia que me han invitado para hacer una declaración: el Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa, una alternativa a los extremos políticos, y hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales“.

Eduardo Frei y respaldo de la DC a Jeannette Jara: “No voy a seguir ese camino”

Siguiendo en esa línea, Eduardo Frei expuso que se desmarcará de esta decisión, pero que de igual forma continuará militando en la tienda.

“Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante”, aseguró el ex mandatario.

Para cerrar, Frei Ruiz-Tagle sostuvo: “ocupé todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile. No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años”, concluyó.