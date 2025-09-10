Minas antipersonales desataron discusión entre Parisi y Mayne-Nicholls: “Un poco de humanidad…”

“Por ningún motivo las minas antipersonales (…) Eso lo único que trae es violencia”, recalcó Mayne-Nicholls.

Los candidatos presidenciales Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls se enfrentaron por el tema de la posible instalación de minas antipersonales para detener la inmigración ilegal en el norte del país, durante el debate presidencial de Chilevisión.

Mientras el candidato presidencial del Partido de la Gente abogó por instalar estos aparatos en la esa zona, el postulante independiente Harold Mayne-Nicholls cuestionó su medida.

“Acabo de escuchar lo de las minas antipersonales y de verdad yo creo que quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad“, dijo el ex dirigente deportivo.

“He estado con jóvenes de Vietnam, de Laos, de Camboya, mutilados por una mina antipersonal (…) Ha sido lo peor que me ha tocado en mi vida“, planteó.

“Por ningún motivo las minas antipersonales, por ningún motivo revólveres para cada uno. Eso lo único que trae es violencia”, recalcó Mayne-Nicholls.