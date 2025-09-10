VIDEO – Jeannette Jara interpeló a Kast: “No te voy a permitir que me trates de mentirosa”

La ciudadanía necesita saber si los bots son tuyos o no”, recalcó Jara.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), interpeló al postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien le exigió disculpas a la ex ministra “por tratarme de mentiroso”, en el debate presidencial organizado por Chilevisión.

“En el tema de redes sociales dijimos desde el primer día que no estábamos de acuerdo con el mal uso de las redes sociales“, dijo ante el llamado de Jara en cuanto a que dijera si su candidatura tiene o no que ver con ese tema.

“No, ahí te lo dejo”, puntualizó Kast sobre el tema, tras lo cual Jara le respondió que “no te voy a permitir que me trates de mentirosa“.

“Tienes que tener los pantalones bien puestos. La ciudadanía necesita saber si los bots son tuyos o no“, recalcó Jara.