Ministro de Justicia desmintió dichos de Kast y ME-O: las imprecisiones y otros datos erróneos del debate

Entre las imprecisiones que se registraron en el debate está la de Eduardo Artés, quien dijo que recibió 40 mil patrocinios, aunque solo fueron 37.854.

Aunque los comandos de los ocho candidatos que tomaron parte en el debate presidencial prepararon con tiempo los temas que se abordarían, lo concreto es que igual se produjeron algunas imprecisiones y hasta mentiras se dijeron en el espacio que transmitió Chilevisión.

En esa línea, una de las imprecisiones detectadas durante el debate se relacionó con los dichos del candidato Eduardo Artés, quien se adjudicó el mayor número de patrocinios entre los candidatos independientes, lo que es cierto, pero habló de una cifra de 40 mil, lo que no corresponde a la realidad, ya que, según los números del Servel, obtuvo 37.854 patrocinios.

Otro dato impreciso o incompleto lo entregó Harold Mayne-Nicholls, el que al hablar del índice de actividad física de niños, niñas y adolescentes (NNA) mencionó que “solo el 26,9% de nuestros jóvenes, entre 5 y 18 años, hacen ejercicio”, pero no precisó que el 16,7% es parcialmente activo, según detalla el mismo índice.

Datos erróneos en el debate: ministro Gajardo desmintió a Kast y ME-O

Tras el debate presidencial, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó algunos de los conceptos emitidos por los candidatos y, en particular, desmintió datos entregados por José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami.

Al referirse a lo dicho por el candidato republicano en cuanto a que habría deseado que el Gobierno “hubiese aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido, como lo hizo el ministro que ya no está (Mercel)”, Gajardo planteó que “este Gobierno es que el ha presentado los proyectos de fortalecimiento al Ministerio Público más importantes desde su creación, hace más de 25 años“.

Según el ministro, lo dicho por Kast “no es correcto en términos presupuestarios y, además, desconoce que se hayan creado los programas ECOH, que es una tremenda inversión de recursos“.

En el caso de Enríquez-Ominami, quien dijo que en tres gobiernos “se duplicó la tasa de homicidios, de 3.0 a 6.0 por cada 100 mil habitantes“, el titular de Justicia dijo de forma tajante que “no es efectivo”.

“Nosotros recibimos esto con una alza, llegó a 7 puntos, y el año pasado se logró reducir a menos de 7, y este año todo nos indica que también va a haber una reducción“, aseveró.

Al respecto, Fast Check indicó que informes de la Universidad Andrés Bello “contemplan que desde 2014, los homicidios a nivel nacional pasaron de 3.0 en 2014 a 4.9 en 2024 (tres gobiernos)“.