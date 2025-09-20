Entre presiones del oficialismo y oposición por apoyo a Bachelet, Boric afrontará su última Asamblea General de la ONU

El mandatario se reunirá con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres; cita clave en consideración de la eventual postulación de Michelle Bachelet a dicho cargo.

El próximo lunes el presidente Gabriel Boric se trasladará hasta New York, Estados Unidos, para la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, la cuarta y última de su mandato.

Durante esta jornada de sábado, Presidencia dio a conocer el itinerario que seguirá el mandatario y la comitiva que lo acompañará en la cita que reúne a los líderes mundiales que tendrá como contexto los conflicto bélicos que azotan a Europa y oriente próximo, la guerra comercial y, en particular, la política arancelaria de Donald Trump que ha causado estragos en los mercados.

Para la misión, el jefe de Estado será acompañado de una nutrida comitiva: el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN); el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

En la delegación, además, estará la senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda (IND); y los senadores Iván Moreira (UDI), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Matías Walker (Demócratas); junto a la diputada Camila Rojas (FA).

La agenda del presidente Boric partirá el 23 de septiembre, un día después de aterrizar en la ciudad neoyorkina en la ceremonia de inauguración de la asamblea. En su intervención, según adelantó Presidencia, Boric “abordará los principales desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible”.

El miércoles 24, en tanto, Boric participará de una reunión con otros presidentes de izquierda que tiene como tópico: “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”. En ella participarán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Además, se han adelantado reuniones bilaterales del mandatario; una con la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Arde; y otra con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Presiones para hacer gestiones por Bachelet

Esta última reunión es clave en la gira del mandatario. Esto, en consideración de la eventual postulación de Michelle Bachelet para suceder a Gutérres en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde el año pasado se especula con que la dos veces presidenta de la República y ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es una de las cartas fuertes para el puesto debido a que el perfil que se busca es de una mujer latinoamericana.

Por lo mismo, desde el oficialismo han sido claros en pedirle a Boric un gesto en favor de Bachelet.

“Yo creo que una candidatura a asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas es una candidatura que le haría muy bien a Chile, a Latinoamérica. Y por lo tanto, políticamente el gobierno no solamente tiene la posibilidad de apoyar, sino que además yo creo que tiene el deber político de hacerlo”, sostuvo el senador Iván Flores.

En esa línea, el legislador señaló que “Michelle Bachelet ya ha sido alta autoridad de Naciones Unidas, particularmente en ONU Mujeres, como alta comisionada a los derechos humanos, y ha sido con un trabajo impecable, reconocido por todos, excepto por Venezuela, por cierto. Así que yo creo que a Chile le corresponde apoyar esa candidatura”.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA), agregó que “sería un verdadero honor para Chile contar con la ex presidenta Michelle Bachelet como Secretaria General de Naciones Unidas, dada la experiencia que ella tiene en la institucionalidad a nivel internacional, como también por su rol como Alta Comisionada de Derechos Humanos y el prestigio que ya posee a nivel mundial. Creo que sería un liderazgo para los tiempos y los desafíos que enfrenta el multilateralismo en pleno siglo XXI”.

Sin embargo, desde la oposición también han existido llamados para no hacer gestiones en favor de una eventual candidatura de Bachelet.

El diputado Cristhian Moreira (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que “en instancias como la ONU un Presidente de Estado se debe comportar como tal. Dejar en claro cuáles son las prioridades del país que representa y cómo construir una agenda multilateral y de colaboración con el resto de los países”.

“No me parece que sea el momento ni el lugar más apropiado para que el Presidente Boric haga algún gesto a la ex mandataria Michelle Bachelet ni a nadie. Él debe velar únicamente por los intereses de Chile”, concluyó.