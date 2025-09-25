“No existe retraso”: comando de Jara anuncia fecha de presentación de programa para calmar impaciencia de coalición

Voces del Socialismo Democrático se han sumado al senador Huenchumilla en la crítica por el retraso en la presentación del programa de gobierno de Jara, tarea cargo de Miranda, jefa del comité programático del comando.

El 1 de octubre. Ese es la fecha que determinó el comando de Jeannette Jara para presentar el programa presidencial definitivo tras las críticas que ha generado en la alianza el retraso de la entrega del documento programático.

Fue el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, quien sinceró hace unos días la intranquilidad que ha generado no tener a disposición el programa de gobierno a menos de dos meses de la elección fijada el 16 de noviembre.

“Yo estoy reclamando una cierta demora, porque tenemos que darle una visión política al programa antes de suscribirlo definitivamente, y eso se comprometió para el 17, estamos a 23”, sostuvo el timonel de la falange el martes de esta semana.

El reclamo del senador, al que se sumaron dirigentes del Socialismo Democrático, tiene que ver con la preocupación que existe por posibles contenidos controversiales que pueda incluir el programa. Y, a la vez, por el poco tiempo que queda de campaña.

Preocupación en la alianza oficialista por programa

Si bien Jara comprometió no incluir materias como el aborto legal, otras propuestas en materia de seguridad, económica, de trabajo o incluso de derechos humanos podrían generar fricciones en la coalición. Esto, considerando que son nueve los partidos que suscriben la candidatura de la militante del PC.

“Sin duda que es preferible tener lo antes posible todo el programa de gobierno, sobre todo en áreas tan delicadas como la economía, el desempleo, la política migratoria o las definiciones internacionales en cuanto a derechos humanos y democracia en Latinoamérica (…) y como faltan menos de dos meses para la elección, es evidente que es clave que eso se resuelva lo antes posible”, dice a EL DÍNAMO el senador Juan Luis Castro (PS).

Consultado por este medio, el senador Gastón Saavedra (PS) se suma a la crítica apuntando a que “el retraso de la presentación del programa de nuestra candidata provoca dificultades, porque los partidos políticos tienen que firmar y respaldar esto”.

Y acota: “Evidentemente esto retrasa la campaña y tiene efectos también, por eso es que hay que resolverlo lo antes posible”.

Desde el comando, las versiones son encontradas. Por ejemplo, Laura Albornoz, principal asesora de Jara, reconoció el retraso en la socialización del documento programático, aunque subrayó que el aplazamiento se debe a la necesidad de integrar las propuestas recogidas en la gira nacional.

Opinión similar expresa a EL DÍNAMO José Toro, miembro del comité estratégico del comando de Jara. “Por supuesto que habría sido ideal tener antes el programa, pero estamos hablando de una candidatura que tiene el apoyo de 9 partidos, que deben ser todos escuchados y que además, se debe contemplar la voz de la ciudadanía”, dice el también candidato a diputado por el Distrito 10.

Por el contrario, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical y también estratega del comando, sostiene que “no existe retraso del cronograma inicial que fue informado en el mes de julio de este año” y apunta a que “no hay que perder el fondo del ejercicio que se hizo, a fin de que nadie se sintiera fuera del programa, y nadie lo desconociera en el futuro, como sucedió con un la Nueva Mayoría durante el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet”.

Camila Miranda, la apuntada por su rol como jefa programática

Implícitamente, la crítica a la demora del programa apunta también al desempeño de Camila Miranda (FA) quien lidera y coordina el comité programático del comando conformado por 26 subcomisiones temáticas.

Si bien en el comando recalcan que Miranda es respaldada por la candidata, en la alianza hay quienes no se muestran conformes con el trabajo desempeñado por la militante del Frente Amplio.

El senador Castro asegura que si bien prefiere referirse a nombres particulares pues “no los conoce”, si hace hincapié en que “yo evalúo los roles y creo que los roles han sido débiles, sobre todo en el área programática”.

El jefe de bancada de diputados PPD, Héctor Ulloa, matiza la crítica puntualizando que “la labor que está desempeñando Miranda es muy compleja, requiere de mucho trabajo en equipo y no es fácil interpretar la diversidad del amplio espectro político que sustenta la campaña de Jeannette Jara en una sola propuesta programática”.

“Sin embargo, confiamos en que pueda llegar a buen puerto”, acota el diputado.

Saavedra, en tanto, asegura que la evaluación del rol de Miranda sólo le corresponde a Jara: “Sobre quién es la encargada del programa de la campaña, la evaluación y las decisiones que se deben tomar, le caben a una sola persona, que es la jefa del comando. Porque nosotros no fuimos quienes los llevamos o los invitamos a participar en el comando”.