La apuesta estratégica de Jara para lograr un segundo aire tras el lanzamiento de campaña

Con el lanzamiento oficial de su campaña este miércoles, la candidata oficialista daba inicio a una nueva etapa como abanderada de Unidad por Chile, de cara a las elecciones de noviembre.

A las 10 horas de este miércoles 17 de septiembre la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, lanzará su campaña presidencial de forma oficial en el Bar Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto, en el contexto de que a partir de esta jornada el Servicio Electoral (Servel) permite la propaganda legal, es decir, llamar a votar por la opción que representa cada candidato. En el caso de la candidata del PC, será la número dos de la papeleta.

La idea del comando de Jara es darle un “aire popular” al lanzamiento de la campaña. Eso -mencionan en su equipo- explica que se haya elegido un lugar de gran concurrencia y fuera del centro y el sector oriente de Santiago. Además, la idea es que la candidata haga un recorrido por la Región Metropolitana en los días que restan de esta semana.

En lo estratégico, la idea es que la campaña tome un nuevo aires tras el lanzamiento y para esto ya hay ejes definidos: culminar la gira nacional, completar el programa de gobierno y mejorar el desempeño en los debates que se avecinan.

Respecto a la gira nacional, desde el comando aseguran que sólo resta visitar la ciudad de Valdivia, ubicada en la región de los Lagos. La idea es desplegar junto a la alcaldesa Carla Amtmann (Frente Amplio) y concretar reuniones con organizaciones civiles y entrevistas con medios locales.

Eso sí, desde el equipo estratégico de Jara aseguran que el término de la gira nacional no significa que la candidata va a dejar de visitar regiones, sino que su presencia en distintos lugares del país se irá viendo semana a semana.

“El terreno tiene que priorizarse por sobre los foros privados, que son más bien temáticos. Y en eso yo comparto la visión del comando: la candidata tiene que estar en terreno desplegándose. Nuestra candidata no lleva años siendo candidata como otros (Kast), así que tiene la obligación de desplegare”, dijo a EL DÍNAMO la vocera de Jara, la senadora Alejandra Sepúlveda.

La incertidumbre de los foros privados y el programa

La mención de los foros privados no es casual ya que para fines de septiembre Jara está considerada para participar en un foro privado de Fundación País Digital. Desde dicha organización aseguran a EL DÍNAMO que, desde que confirmó su presencia, Jara no ha echado pie atrás por lo que aún está considerada en el debate al que también concurrirán los otros siete candidatos.

EL DÍNAMO insistió al comando de Jara para saber si está confirmada su participación, pero no obtuvo respuesta oficial.

Fuera de micrófono, un miembro de comando señala que la opción está aún en “veremos” ya que está pendiente la definición sobre cómo afrontar los próximos debates debido a que -según el comando- en estas instancias todos los candidatos tenderán a apuntar sus dardos contra la comunista.

Por otro lado, la misma Jara reconoció que no tuvo un buen desempeño en el primer debate televisado.

“Después de no haber podido poner propuestas sobre la mesa y estar todo el rato teniendo que defenderme de ataques, creo que eso no fue una buena estrategia de mi parte”, dijo la abanderada.

Lo que sí está claro es que durante la primera semana de octubre se presentará el programa de gobierno en su versión final.

Durante las últimas semanas las 26 comisiones programáticas, encabezadas por la jefa de esta repartición Camila Miranda (FA), estuvieron ultimando los detalles de las propuestas en materias más allá de los ejes de educación, salud y seguridad, con el fin de ampliar la base programática de la campaña a temáticas como derechos humanos, medioambiente, deporte, entre otras.