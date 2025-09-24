El dilema de Bachelet en la elección presidencial por candidatura a la ONU: obligada a ser neutral mientras comandos de oposición se abren a recibirla

Si bien Bachelet no ha abordado su postulación a fondo, necesitará el apoyo del próximo mandatario. Por eso, no se hará parte de la contienda electoral.

Hace ya varias semanas que en el comando de Jeannette Jara se comentaba la ausencia de la ex presidenta Michelle Bachelet en la campaña. La razón era conocida: la intención de la ex presidenta de postular a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) en 2026.

Si bien Bachelet hizo un gesto de apoyo a la abanderada comunista cuando ésta se alzó como ganadora de la primaria del oficialismo, luego de eso cesaron las muestras de apoyo a su campaña.

Y es que tanto Bachelet como en el comando de Jara saben que para lograr sostener la candidatura más allá del mandato del presidente Gabriel Boric es necesario que su postulación a la ONU sea abrazada por todos los sectores políticos. Tarea especialmente compleja en año electoral.

Varios líderes de la oposición cuestionaron que Boric haya decidido lanzar la candidatura en este momento al considerar que esa era una tributación de la próxima administración. “El presidente Boric nuevamente, en materia internacional, se da un gustito para anunciar una candidatura antes incluso que la propia candidata, al confundir lo que es política de Gobierno con política de Estado. La nominación para presidir la ONU es una política de Estado, y le va a tocar verlo al próximo Gobierno”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

En todo caso, expertos en la materia discrepan del planteamiento de la oposición, apuntando a que éste era el momento justo —sino antes— de lanzar la candidatura de Bachelet.

“Esta Asamblea General de Naciones Unidas es la oportunidad para presentar a Michelle Bachelet a la secretaría general (…) Ella tiene el prestigio entre la gente y los que están postulando. Y naturalmente hay que salir a conseguir los votos lo más rápido posible”, sostuvo el ex canciller y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza a EL DÍNAMO.

Jara se queda sin Bachelet

Ante la premura por posicionar su candidatura, es que Bachelet ha tratado de mantenerse al margen de la política criolla, dicen desde su entorno.

A diferencia de las últimas elecciones donde la ex mandataria fue un factótum para el oficialismo, esta vez la ex mandataria ha evitado, por ejemplo, realizar jornadas de sesiones fotográficas con los candidatos al Parlamento, no ha participado en foros que tengan relación con la contingencia política, ni tampoco se le ha visto en los actos de campaña de Jara.

Y según comentan en el comando, esto se mantendrá así.

Requerido por EL DÍNAMO, Tomás Hirsch, diputado y vocero de Jeannette Jara confirma que el comando tienen claridad de que la ex mandataria no estará presente en lo que resta de campaña: “Esta candidatura pone a la presidenta Bachelet por sobre las contingencias propias del proceso electoral chileno”. Eso sí, subraya que “todos sabemos que ella es una mujer progresista, que representa las aspiraciones del progresismo en nuestro país y eso no es un secreto para nadie”, dice el diputado.

De igual forma, Hirsch emplaza a que “los demás candidatos presidenciales se manifiesten apoyando esta candidatura”.

Y acota: “Esta es una candidatura que representa al Estado de Chile, al pueblo de Chile y no un particular color político. Ella está sobre los colores políticos que están representados en la próxima elección”.

Insulza, que fue ministro de Bachelet y ha estado encabezando las gestiones con la oposición para lograr el respaldo transversal a la postulación, es enfático en este punto: “Si va a empezar una campaña, evidentemente, queda eximida de toda obligación de algún rol en las elecciones presidenciales”, afirma el senador a este medio.

Candidatos de oposición se abren a recibir a Bachelet

Si bien Bachelet no ha abordado su postulación a la ONU a fondo, y tampoco ha definido su estrategia tanto nacional como internacional para lograr los respaldo necesarios para que su candidatura sea viable, lo cierto es que necesitará el apoyo del próximo presidente o presidenta de Chile. Y todas las encuestas apuntan a que será alguien de oposición.

Entre los presidenciables de derecha ya se ha instalado el debate sobre qué hacer con la candidatura de Bachelet. En ese sentido, José Antonio Kast y desde el comando de Evelyn Matthei se han mostrado abiertos a recibirla, pese a que la ex mandataria no ha aclarado si es que hará una ronda de reuniones con los aspirantes a La Moneda o dialogará directamente con el presidente electo después de la segunda vuelta de diciembre.

“No tengo ninguna duda de que si Bachelet le pide una reunión, Matthei no va a tener ningún problema en recibirla. Pero es importante que antes de anunciar públicamente candidaturas a nivel internacional, se haga un trabajo interno”, señala a EL DÍNAMO el integrante de la comisión política de Matthei, el senador Luciano Cruz-Coke.

Kast, por su parte, también le abrió la puerta a una posible reunión con la ex mandataria. Aunque, a diferencia de lo que comentó ayer martes, esta jornada intensificó sus críticas contra Bachelet.

“Estoy dispuesto a reunirme con quien me invite, lo que pasa es que no me han invitado. Pero no voy a ir a golpearle la puerta”, dijo el abanderado republicano en Caples-UC.

Consultado por su opinión de la ex presidenta, Kast dijo: “¿Cómo Presidenta de Chile? Un desastre”.

Johannes Kaiser, en tanto, aseveró que en caso de ser electo “yo no seguiría respaldando la candidatura de Bachelet a la ONU pero no creo que sea necesario retirar apoyo porque ya Gabriel Boric hizo inviable su candidatura al atacar a Estados Unidos”

“Es sin duda un prestigio para Chile, pero en razón de su calidad de persona de izquierda no va a corregir las deficiencias que tiene las Naciones Unidas”, acotó.

Franco Parisi se mostró más abierto a apoyar la postulación de Bachelet, pese a cuestionar a la ONU. “Haríamos todo lo posible para que ella llegue a esa instancia. Moveríamos toda la estructura de diplomacia y relaciones internacionales para que se logre”, dijo el candidato del PDG.