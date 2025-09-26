Matthei asegura el fichaje de Claudio Bravo y del pianista Roberto Bravo si llega a La Moneda

La abanderada de Chile Vamos precisó que el ex capitán de La Roja sería su ministro de Deportes.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, anunció que, de ganar las elecciones de noviembre próximo, Claudio Bravo se sumará a su Gabinete.

En 24 Horas, la abanderada de oposición precisó que el ex capitán de la Roja bicampeona de América sería el nuevo ministro de Deportes.

En Candidato, llegó a la hora, Matthei precisó que “hemos conversado y él (Bravo) aceptaría”.

“Y quiero decirle, además, que no solamente Claudio Bravo. Me puse brava completa, porque también estoy conversando con (el pianista) Roberto Bravo, no para que sea ministro”, aseguró la ex alcaldesa de Providencia.

Evelyn Matthei precisó que el rol que jugaría Roberto Bravo sería de asesor, apuntando que buscará que su gobierno cuente con “personas que inspiren, en deportes, en fútbol, en música, en ajedrez”, para alejar a la juventud de la delincuencia.