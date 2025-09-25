Las candidatas de Jeannette Jara para asumir en Hacienda si llega a La Moneda

Sin embargo, Jeannette Jara dejó en claro que no ha sostenido acercamientos con ninguna de las candidatas, reconociendo que “capaz que que ya no les tinque”.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, dejó ver los nombres que maneja para asumir el Ministerio de Hacienda, en caso de imponerse en las elecciones de noviembre próximo.

La carta oficialista estuvo en Buenos Días a Todos de TVN, donde planteó que “me gustan tres mujeres, que lo encuentro muy potente y no porque sean mujeres solamente, que me parece igual muy importante que haya una mujer en el ministro de Hacienda por primera vez en su historia, sino que, porque además son personas de alta competencia”.

La primera carta es la de la actual subsecretaria del ramo, Heidi Brener, quien incluso sonó en su momento para ocupar el cargo tras la renuncia de Mario Marcel, pero finalmente el presidente Boric se inclinó por Nicolás Grau.

A ella se sumó la también subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, a quien calificó como una mujer con “mucha proyección, juventud y capacidades técnicas”, siendo la tercera la economista Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo.

Sin embargo, Jeannette Jara dejó en claro que no ha sostenido acercamientos con ninguna de ellas, reconociendo entre risas que “capaz que que ya no les tinque”, dejando en claro que “el único cargo que he visto son los del posible o la posible, en realidad, ministra de Hacienda”.

A pesar de los deseos de Jara de poner contar con la eventual disponibilidad de Paula Benavides, la actual titular de la CFA aclaró hace dos meses atrás que no entrará a la arena política y se mantendrá en el mundo académico.

“Ante las consultas recibidas, quiero precisar que me sorprendió el comentario que la candidata hizo en la prensa en mayo. Esto, ya que no mantengo vínculos personales ni formales con ella, ni participo de su campaña. Aprecio la valoración de mi nombre y el de otras economistas para el Ministerio de Hacienda, pero en mi caso estoy comprometida con mi labor académica y con seguir aportando a la construcción de acuerdos amplios para mejores políticas públicas, desde una perspectiva técnica e independiente”, puntualizó en entrevista a Pulso.