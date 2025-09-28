Ignacio Briones se suma a críticas por gestión del Minvu y exige rendición de cuentas

La ex autoridad respaldó las críticas de Evelyn Matthei al Gobierno por supuestos pagos pendientes del Minvu y aseguró que la falta de claridad afecta tanto a proveedores como a familias que esperan sus viviendas.

El exministro de Hacienda y actual vocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, Ignacio Briones, se refirió en el programa Mesa Central a las críticas que ha expresado su equipo hacia el Gobierno por posibles pagos pendientes a proveedores del Ministerio de Vivienda (Minvu).

Briones recordó que este tema ya ha generado discusión en diversos medios, y subrayó que Matthei ha manifestado previamente la importancia de que el Ejecutivo aclare de manera transparente cómo se están gestionando dichos pagos.

Además, la ex autoridad recalcó que esta situación no solo perjudica a las empresas proveedoras, sino que también afecta directamente a las familias que están a la espera de sus viviendas, lo cual podría agravar aún más el problema de la deuda.

“Hay dos temas principales, primero, el problema que existe en el Ministerio de Vivienda respecto al pago de proveedores. Son empresas grandes, otras más chicas, hay pymes detrás, que tienen más proveedores a su vez y es una cadena”, dijo Briones.

“Es un problema grande para los trabajadores que hay detrás, porque sin ese flujo se pueden ir de espaldas. También están las personas que están esperando las viviendas, que no las pueden tener porque tampoco hay pagos de por medio”, añadió.

Asimismo indicó que esta información debe ser transparente, ya que “Evelyn Matthei lo dijo con claridad, es algo que el Gobierno tiene que aclarar. Pese a que el ministro de la cartera ya negó lo mencionado por el Diario Financiero, lo que dijo Matthei es de sentido común”.

“Sería bueno que se abran a la discusión presupuestaria, que muestren las cifras, que expliquen cuánto de esto ocurría antes. No es pedir nada extraño que esto sea con transparencia. Es lo que corresponde”, expresó.