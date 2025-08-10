Encuesta Cadem: Evelyn Matthei recupera el tercer lugar de la carrera presidencial

La abanderada de Chile Vamos logró subir cinco puntos con respecto a la medición de la semana pasada.

La edición de esta semana de la Encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que Evelyn Matthei logró recuperar el tercer lugar de la carrera presidencial. Esto, luego de que la semana pasada fuera Franco Parisi quien tomó dicho puesto.

En esta oportunidad, la abanderada de Chile Vamos logró subir cinco puntos con respecto a la semana pasada y llegó 16%. En tanto, su rival del Partido de la Gente se mantuvo en el 12% de hace siete días.

En tanto, el estudio es liderado por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pese a que bajó un punto en esta oportunidad y llegó al 28%. En segundo lugar está la postulante oficialista, Jeannette Jara, con un 26%, luego de bajar cuatro puntos.

El otro tercer lugar de Matthei

Pese a que Evelyn Matthei logró aumentar en la encuesta Cadem, en el ítem de expectativa espontánea respecto a quién crees que será el próximo presidente/a, la ex alcaldesa de Providencia alcanzó solo un 8%, cuatro puntos menos que la semana pasada.

Aquí, Kast mantiene el liderazgo con un importante ascenso de ocho puntos, pasando de 31% a 39%. Jeannette Jara sigue en el segundo puesto con un 25%, un punto menos que lo registrado hace siete días.