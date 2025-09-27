Jara califica de “artificial” el debate impulsado por la UDI y Matthei sobre Presupuesto 2026

La candidata del oficialismo aseguró que la actitud de Matthei no ayuda a abordar los problemas que afectan a la ciudadanía.

La discusión política sobre la Ley de Presupuesto 2026 sumó nuevas tensiones este fin de semana, luego de que la candidata oficialista Jeannette Jara respondiera a las declaraciones de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos.

El jueves, Matthei advirtió que su sector podría bloquear la tramitación del presupuesto en el Congreso si no se entrega información clara y completa sobre el estado de las finanzas públicas.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que su partido no participará en la discusión presupuestaria mientras no se aclaren las cifras del periodo anterior, acusando falta de transparencia y señalando que “se está engañando a los chilenos sobre las verdaderas prioridades”.

En respuesta, este sábado Jara criticó con dureza tanto los dichos de Matthei como la postura de la UDI, asegurando que “Chile ha reducido su deuda pública”. Además, calificó el debate generado como “artificial”, ya que la propuesta de presupuesto aún no ha sido presentada.

La ex ministra del Trabajo también cuestionó el cambio de tono de Matthei, indicando que, aunque en los últimos meses había mostrado una actitud distinta, ahora vuelve a una postura más confrontacional al rechazar anticipadamente la discusión presupuestaria.

“Creo que el debate que se ha dado en torno al presupuesto es bastante artificial, porque el presupuesto ni siquiera se ha presentado. Llama mucho la atención que la candidata Matthei, a pesar de que había tenido un giro en los últimos dos meses, ahora vuelve a ser nuevamente la misma y a decir que se van a negar a tramitar el presupuesto de la nación, considerando que ni siquiera todavía se presenta”, remarcó.

Finalmente, Jara calificó esta actitud como irresponsable y advirtió que no ayuda a abordar los problemas que afectan a la ciudadanía. “Es muy temerario hacer algo así y no contribuye para efectos de poder resolver los problemas más acuciosos de la ciudadanía”, dijo.

“En nuestro gobierno nos vamos a preocupar de ejecutar, no solo de forma adecuada las políticas de vivienda con la experiencia que ya hay, sino que vamos a fortalecer la alianza que tenemos con el sector privado hoy, con la Cámara Chilena de la Construcción, y también con el sector bancario para efectos del hipotecazo”, concluyó.