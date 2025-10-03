Comando de Parisi se suma a tendencia antivacunas de Trump y las vincula con autismo en niños

Polémica generó la intervención de Francisca Zenteno, representante del comando de Franco Parisi en materia de salud, quien en un debate con pares siguió el ejemplo de Donald Trump y apuntó al supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo, junto con poner en duda el Plan Nacional de Vacunación.

En el encuentro realizado por CNN Chile, Zenteno expresó que “la verdad es que la evidencia muestra hasta el momento que las vacunas salvan vidas, pero creo que hay que separar el plan con las vacunas de COVID-19”.

En esta línea, argumentó que se debe contactar a investigadores para “para evaluar si es necesario mantener esa cantidad de vacunas o no”, aseverando que la basta evidencia científica que muestra que la inoculación es segura para la población “no es suficiente, hay que seguir estudiando. De hecho, en Estados Unidos hace poco salió un estudio que demuestra que no disminuyeron la mortalidad de muchas patologías infecciosas. Eso lo dice EE.UU., no yo”.

Lo que quiero decir es que hay que investigar, más que nada porque la gente está preocupada y tiene miedo. Efectivamente, algunos niños comienzan con síntomas de autismo al año y medio, cuando se colocan algunas vacunas. Para la tranquilidad de nosotros, hay que investigar y cuestionarse todo”, aseguró la vocera en salud de Parisi.

Esto generó la inmediata reacción de Ricardo Fábrega, del equipo de Harold Mayne-Nicholls, que calificó sus palabras como “un rumor inaceptable, las vacunas salvan vidas. No puedes sumarte a los que meten la duda, la evidencia es contundente”, recalcando que no puede haber un debate sobre este tema, “porque es falso. Dame una prueba, dame indicios, y ahí conversamos”.

“Tenemos los mejores indicadores en salud pública, menos mortalidad materna e infantil. No nos dejamos matar por el susto de estos rumores malintencionados que se mandan por las redes. ¡Familias tranquilas! Los médicos y expertos saben de lo que hablan. Los niños de Chile viven mejor y tienen más expectativas que los de Estados Unidos, entre otras cosas, gracias a la vacunación”, indicó Fábrega.

Ante los cuestionamientos, Francisca Zenteno declaró: “No soy terraplanista, quiero ayudar y que la gente esté tranquila”.