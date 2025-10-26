Matthei se distancia de Kast, descarta respaldos y asegura el triunfo propio: “No voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar yo a la segunda vuelta”

La candidata Evelyn Matthei tras ser consultada sobre si apoyaría al republicano José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta, evitó entregar una respuesta concreta. La respuesta de la ex alcaldesa estuvo orientada a un enfoque más general: “Yo estoy liderando una coalición muy amplia, donde realmente lo que queremos es dejar un poco a un lado toda la cosa política y avanzar en aquellas cosas que le están molestando a las personas: seguridad ciudadana, trabajos, listas de espera en salud”, señaló la candidata del Chile Vamos.
Matthei insistió en que no contempla respaldar a otro candidato porque está segura de su propio triunfo.
“Yo no voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar yo a la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencida. Y estoy convencida porque justamente lo que necesita Chile es dejar de lado este ir de un extremo a otro extremo y preocuparse de las cosas que afectan a las personas”, aseguró.
Ante la pregunta sobre si Kast había cambiado, Matthei optó por cerrar el tema sin entrar en polémicas.
“Cuando yo he dicho que perdono, yo perdono. Y por lo tanto, cuando dije que había dado vuelta la hoja, efectivamente la di. Todo el mundo sabe lo que pasó y con eso me quedo”. Así zanjó la pregunta.