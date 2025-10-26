Pese a postura del PC, candidata presidencial pone freno al indulto de Norambuena y advierte: “La última decisión siempre es mía”

La Candidata de Unidad por Chile aseguró que su prioridad será dar solución a los problemas sociales y se alejó de la opción de un indulto presidencial.

La candidata del Pacto Unidad por Chile se refirió a la posibilidad de un indulto presidencial al exfrentista Mauricio Norambuena. “Lo veo bastante difícil, principalmente porque mis prioridades no están puestas en dar indultos”, afirmó.

Jeannette Jara, fue consultada en el debate sobre la posibilidad de otorgar un indulto presidencial a Mauricio Norambuena,ex frentista que se encuentra privado de libertad en la Cárcel de Seguridad. Un tema donde el Partido Comunista se ha mostrado a favor.

“Como candidata a la presidencia, todos los partidos opinan sobre distintos temas, no solamente mi partido, sino también los otros que me apoyan en la coalición”.

Consultada si le daría un indulto al exfrentista condenado por el homicidio del fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, y por el secuestro del empresario Cristián Edwards, la exministra del Trabajo aseguró: “En esa línea, aclaró que “este es un tema que no hemos tratado, pero yo lo veo bastante difícil, principalmente porque mis prioridades no están puestas en dar indultos, sino en solucionar los problemas concretos que enfrentan las personas”.

Ante las posibles diferencias con PC, la candidata aseguró: “Es bien probable que así sea, pero la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la opinión de un solo partido”.

La candidata recalcó que “La última decisión siempre es mía, quiero ser bien clara”.

también afirmó que el rol del PC en un eventual gobierno suyo, sería igual que el que ha tenido en otros gobiernos del oficialismo. “Será el mismo que el de los otros partidos que forman parte de la coalición, sin diferencias, al igual que en administraciones anteriores”.