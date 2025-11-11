Elizalde y críticas de Kaiser al SML por DD.DD.: “Si dice que no se ha hecho lo suficiente para esclarecer, que hable con sus amigos”

El ministro del Interior se refirió a los dichos de Johannes Kaiser sobre las presuntas “osamentas sin periciar” de detenidos desaparecidos en el SML.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los cuestionamientos y dudas que ha manifestado el candidato presidencial del PNL, Johannes Kaiser, con respecto al Servicio Médico Legal (SML) donde denunció la existencia de “miles de osamentas sin periciar” de detenidos desaparecidos en dictadura.

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado expresó que “le pediría al señor Kaiser que hable con ellos que él tanto defiende y digan dónde están los detenidos desaparecidos“.

Siguiendo en esa línea, aludió a los detenidos que se encuentran en Punta Peuco, señalando que “los que los hicieron desaparecer y no quieren entregar información son precisamente los que hoy día están condenados y él quiere liberar“.

A lo que agregó: “Ahí tenemos una diferencia de principios básica: yo creo que los asesinos del Tren de Aragua o los violadores de los Derechos Humanos tienen que estar presos. Los asesinos tienen que estar presos”.

“La idea de fondo, tenemos que seguir avanzando en justicia y verdad. Entonces, cuando él dice que no se ha hecho lo suficiente para esclarecer estos hechos, bueno, que hable con sus amigos, los que quiere proteger, los que tienen las manos ensangrentadas, que cometieron estos crímenes atroces”, aseveró Elizalde tras los dichos de Kaiser sobre la labor del SML.

Ministro Álvaro Elizalde abordó la distancia que ha tomado Jara con el Gobierno en la recta final de su candidatura

Por otro lado, el ministro del Interior se refirió a la distancia que ha tomado Jeannette Jara con el gobierno.

“El propio presidente Boric fue explícito respecto que los candidatos tienen que explicarse, plantear sus propuestas, el debate es qué es lo que viene para el futuro”, expuso el secretario de Estado.

Tras ello, se le consultó por la seguridad en el país, específicamente en los controles fronterizos. “Aquí lo que hay que hacer es tener control efectivo de las fronteras y tomar medidas para que no se produzcan ingresos irregulares. En eso ha estado orientado el gobierno y por eso han mejorado las cifras”, manifestó.

“(De) 56 mil casos de ingresos irregulares, el año pasado ya habíamos disminuido a 29 mil (…). Las cifras dan cuenta de una mejoría, ahora, ¿es para cantar victoria? En absoluto”, aseguró.

Para cerrar, Elizalde defendió la gestión en seguridad apoyado en los últimos datos que se han dado a conocer: “El Gobierno ha tomado medidas que han dado resultados, medidas que responden a las necesidades (…) Todos los indicadores en materia de seguridad dan cuenta que en Chile han mejorado las cifra ¿es suficiente? Hemos sido insistentes que tenemos que perseverar en el esfuerzo”, concluyó.