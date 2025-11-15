José Piñera se desmarca de su familia y anuncia voto por José Antonio Kast

Para la segunda aventura presidencial de Kast en 2021, el exministro también le entregó su apoyo directo en la segunda vuelta contra el presidente Gabriel Boric.

El exministro de Trabajo y Minería, José Piñera, anunció este sábado su respaldo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, Piñera escribió: “Votaré mañana contento, muy contento, por mi buen amigo José Antonio Kast. Viva Chile”, acompañando el texto con una fotografía del abanderado republicano junto a su esposa María Pía Adriasola.

El respaldo de Piñera contrasta con la postura del resto del clan familiar.

Su hermano Pablo Piñera manifestó públicamente su apoyo a Evelyn Matthei, al igual que la familia directa del fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

De hecho, en el cierre de campaña de Matthei en el Estadio Santa Laura, estuvo presente Magdalena Piñera, hija mayor del exmandatario, en una señal clara del respaldo familiar a la candidata de Chile Vamos.

José Piñera, reconocido como el creador del sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP), ha mantenido durante los últimos años una estrecha relación con el líder republicano.

De hecho, en una entrevista con Mesa Central de Canal 13 en diciembre de 2018, Kast señaló que en un eventual gobierno suyo nombraría como ministro de Hacienda a José Piñera.

Para la segunda aventura presidencial de Kast en 2021, el exministro también le entregó su apoyo directo en la segunda vuelta contra el presidente Gabriel Boric.

“Un campeón del libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales (…) ahora debería derrotar al campeón del comunismo, Gabriel Boric. Sería el Tercer Milagro Chileno”, señaló entonces Piñera tras el triunfo del líder republicano en primera vuelta.