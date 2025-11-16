Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta con estrecho margen a favor de la candidata oficialista

Con el 27,38% de los votos escrutados, la tendencia indica que serán Jara y Kast quiénes se enfrentarán en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La tendencia ya es clara: Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, junto a José Antonio Kast, del Partido Republicano, serán los abanderados que pasarán a la segunda vuelta.

Con un margen mucho menor al previsto, de sólo 1,6%, ambos candidatos tienen asegurado el paso al balotaje. La candidata de militancia comunista obtiene a esta hora el 26,29% de los votos. Por su parte, el líder republicano registra el 24,66% con el 27,38% de los votos escrutados.

La sorpresa de la tarde es Franco Parisi, que en todas las encuestas figuraba en quinto lugar. Sin embargo, el fundador del Partido de la Gente a esta hora se encuentra tercero en la elección presidencial con el 18,41%.

Otra sorpresa fue el bajo rendimiento de la candidata de Chile vamos, Evelyn Matthei, que comenzó con un buen rendimiento en la Región Metropolitana, perdió terreno en las regiones del norte y sur quedando relegada al quinto lugar y dejando fuera a Chile Vamos de la segunda vuelta por segunda elección consecutiva. De hecho, la abanderada de Chile vamos, está por debajo de Johannes Kaiser que se mostraba competitivo respecto a Kast.

No obstante, el nacional libertario está en cuarto lugar, por debajo de Paris.