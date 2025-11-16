Con el 15% escrutado Jara sigue en primer lugar y supera por estrecho margen a Kast

El Servicio Electoral publicó el primer conteo de votos con el % de las mesas escrutadas.

El Servicio Electoral publicó el tercer conteo preliminar de votos actualizado hasta las 19:30 con el 15,04% de los sufragios escrutados. En el balance, Jeannette Jara, candidata de unidad por Chile, aparece primera con el 26,17% y segundo José Antonio Kast, del Partido republicano con el 24,87%.

En el desglose, la militante PC obtiene 478.597. El republicano, en tanto, suma 454.847 a nivel nacional.

Más atrás asoma Franco Parisi, del Partido de la Gente que ha mostrado un buen rendimiento en el norte. El economista marca 18,16% con 332.210.

Recién en el cuarto lugar aparece la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el 13,90%. Cerca aparece Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario registra el 13,86%.

Menos del uno porciento marcan los tres candidatos independientes: Mayne-Nicholls 1,30%, Enríquez-Ominami 0,97% y Artés 0,65%.