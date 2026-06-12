RN inicia investigación interna contra Percy Marín tras denuncia de Camila Flores por difusión de imágenes

La determinación fue adoptada durante una sesión realizada por el máximo órgano disciplinario de la colectividad.

El Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN) decidió iniciar una investigación interna contra el exconsejero regional Percy Marín, luego de una denuncia presentada por el estamento Mujeres RN en el contexto de la controversia surgida por la presunta difusión de imágenes íntimas de la senadora Camila Flores.

La determinación fue adoptada durante una sesión realizada por el máximo órgano disciplinario de la colectividad, instancia que acordó dar curso a un proceso formal para analizar los antecedentes vinculados al caso y establecer eventuales responsabilidades al interior del partido.

La situación se originó después de que la parlamentaria acusara públicamente a su exesposo de participar en la divulgación de fotografías privadas. A través de su cuenta en X, Flores afirmó que Marín, “coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”.

La legisladora además manifestó su molestia por lo ocurrido, señalando que “es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar”.

Por su parte, Percy Marín rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que debió responder públicamente debido a la gravedad de los señalamientos en su contra.

“Me veo obligado a hablar porque se me ha imputado públicamente la comisión de graves delitos”, indicó.

Asimismo, aseguró que “No participé de las denuncias anónimas que dieron origen a las investigaciones por fraude al fisco que hoy afectan a mi excónyuge” y agregó que tampoco “he ejercido actos de violencia en contra de ella, tampoco he participado ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas”.

Con la apertura de esta causa, Percy Marín deberá enfrentar no solo las diligencias que lleva adelante la justicia, sino también la revisión interna impulsada por Renovación Nacional, instancia que evaluará los antecedentes y determinará los pasos a seguir dentro de la colectividad.