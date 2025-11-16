Resultados preliminares del voto en el extranjero: Jara consolida primera mayoría y Kaiser asoma en el segundo lugar

En el consolidado total Jara obtiene el 50,3% y Kaiser está en el segundo lugar con 14,9%. Matthei obtiene el tercer lugar con 13,4% y Kast obtiene el 13,2%, según DecideChile.

A poco menos de una hora para que cierren las mesas en territorio nacional, en el extranjero el conteo de votos inició desde la madrugada de este domingo. Y a esta hora, ya hay resultados preliminares.

Si bien el Servel no ha dado resultados oficiales sobre el voto de connacionales en el extranjero, la plataforma DecideChile ya ha dado un adelanto de los resultados en otros continentes.

Oceanía marca tendencia hacia Jara

En Nueva Zelanda, primer país en abrir sus mesas, Jeannette Jara recibió 652 votos equivalentes al 55,% de las preferencias, seguida del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con 166 votos (14%).

Más atrás quedaron José Antonio Kast con 123 votos (10,4%), Evelyn Matthei con 112 (9,5%), Franco Parisi con 83 (7%), Harold Mayne-Nicholls con 27 (2,3%), Marco Enríquez-Ominami con 11 (0,9%) y Eduardo Artés con 9 (0,8%)..

La plataforma DecideChile reporta para Australia a Jara con 1.860 votos (51,1%) y en segundo lugar a Kaiser con 556 preferencias.

Asia dividida entre oficialismo y oposición

En Japón, los primeros resultados dan como ganadora a Jara con 104 votos, seguida de Matthei con 40, Kaiser con 29, Kast con 25, Parisi con 13, Mayne-Nicholls con 7 y Artés con 5. En Corea del Sur, Jara obtuvo 73 votos, con Kast en segundo lugar con 21 preferencias, seguido de Matthei con 18, Kaiser con 7, Mayne-Nicholls y Artés con 4 cada uno, Parisi con 2 y Marco Enríquez-Ominami con 1 voto.

Sin embargo, en China la tendencia se invierte. Evelyn Matthei se impuso con 59 votos, seguida por Kast con 45 votos (23,4%), Jara con 43 (22,4%) y Kaiser con 33 (17,2%).

Con una escasa votación en Filipinas, Matthei resultó la más votada con cinco preferencias, seguida de Jara con tres, Kast con dos, y Kaiser, Mayne-Nicholls y Parisi con un voto cada uno. Nadie votó por Enríquez-Ominami ni Artés en ese país.

Mismo escenario en Malasia donde ganó José Antonio Kast con siete votos, seguido de Matthei con seis, Jara con tres y Kaiser con uno. El resto de los candidatos no tuvieron apoyo en ese país.

En Vietnam Jara se llevó las preferencias con siete votos, Parisi obtuvo dos al igual que Matthei.

Otras regiones

Según información preliminar de medios internacionales, en Israel habría triunfado José Antonio Kast, mientras que en Emiratos Árabes Unidos Johannes Kaiser se habría impuesto.

En Hungría se reporta que Jara va en la delantera con 72 votos seguida de Kaiser con 19 votos. Más atrás aparece Kast con 15 y Matthei obtiene 15 votos.

En el consolidado total Jara obtiene el 50,3% y Kaiser está en el segundo lugar con 14,9%. Matthei obtiene el tercer lugar con 13,4% y Kast obtiene el 13,2%, según DecideChile.

En total, son 160.935 las personas habilitadas para ejercer su sufragio en las 427 mesas instaladas en 64 países. A diferencia de lo que ocurre en territorio nacional, los electores en el extranjero participan voluntariamente del proceso y solo pueden votar por presidente, no por parlamentarios. El Servel entregará los resultados oficiales del voto en el extranjero al cierre de la jornada electoral en Chile.