“El chanta de Parisi”: dichos de Quiroga hacen tambalear su puesto en el comando y complican a Jara en la búsqueda del voto PDG

El resurgimiento de antiguas críticas a Parisi y su electorado por parte del cerebro de la campaña de Jara, han puesto en entredicho la continuidad de Quiroga en el puesto de influencia que actualmente mantiene en el comando.

“Cuando los asesores son la noticia, es una mala señal para la candidatura”. Esa, repiten en el oficialismo, es la máxima de las campañas. Y ahora, quien se ve enfrentada a ella, es el principal asesor de Jeanette Jara, el sociólogo Darío Quiroga.

Por estos días, Quiroga ha debido enfrentar una ola de críticas —tanto de los propios como de sectores de la derecha— luego de que se reflotaran una serie de críticas que realizó a principios de año a Franco Parisi, su hermana Zandra y Partido de la Gente.

“El chanta de Parisi, a distancia, una vez más, tratando de lucrar de la política, de tener un chiringuito, de hacer unas apuestas sin ninguna convicción (…) todo lo que nos prometió con la bancada del PDG, todo ha sido mentira, porque efectivamente esta lógica de que no hay izquierda y derecha, lo único que le permite a usted lucrar y ver a la gente como tontos clientes de su chiringuito para seguir haciendo política”, fue una de las arremetidas de Quiroga hacía Parisi, entre otras que protagonizó en programas como Turno o 32 Minutos.

Si bien las expresiones de Quiroga fueron hechas antes de ser fichado como asesor de Jara, puesto en que ha ido incrementando su ascendencia sobre la candidata a través de los meses de campaña; lo cierto es que la viralización de estas golpean a Jara justo en el momento en que es vital para su candidatura permear en el voto de Parisi.

El fundador del PDG obtuvo cerca del 20% de las votaciones en la primera vuelta presidencial, quedando por encima de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Por lo mismo, en el comando de Jara ansían por quedarse con ese caudal de votos. De hecho, la candidata ha realizado reiterados guiños a Parisi abriéndose a incluir propuestas del economista en su programa, y se ha mostrado abierta a concurrir al programa Bad Boys de Parisi.

Ante este escenario, ya han comenzado a surgir las primeras voces que dicen que es momento de que Quiroga de un paso al costado en la campaña.

Según ha trascendido en el comando alojado en Londres 76, ya estaría acordado que Quiroga pase a tener un rol mucho más cercano a Jara y deje las riendas del comando para que otra figure tome su puesto. Esto, a falta de la confirmación de la estructura de campaña que Jara adelantó y podría concretarse a en lo que resta semana.

Requerido por EL DÍNAMO, el senador Juan Luis Castro (PS) —quien ya había cuestionado la pertinencia de la presencia de Quiroga en el comando— asegura que la meta de la candidatura debe ser llegar al electorado que no votó por Jara en primera vuelta, entre ellos el PDG. Y que para esa tarea, todo debería ser “revisable” incluido los nombres y estrategias a seguir en la campaña del balotaje.

“Esta es una nueva elección y requiere también, como en toda segunda vuelta, ajuste en los equipos de campaña para lograr la meta, que es ganar”, asegura el senador socialista.

Al reclamo se suma el diputado Eric Aedo, enlace con el mundo privado del comando de Jara.

“Cuando un asesor estratégico comienza a hacer más noticias que la propia candidata presidencial, estamos frente a un problema. Claramente la opinión de Quiroga en relación a París y son desafortunadas a la luz de la actualidad. La propia candidata presidencial, Janet Cara, ha salido a decir que no está y no comparte los dichos de Quiroga”, dice Aedo.

Y acota: “Creo que el comando tiene que incorporar a nuevas personas que lean mejor la realidad, que conecten mejor con el votante de Parisi (…) Esos ajustes son necesarios hacerlos y para eso hay que recurrir a aquellas personas que resultaron reelectas o elegidas en el parlamento y que demostraron un alto grado de sintonía con los ciudadanos“.

Al cuestionamiento se sumó el diputado del PS, Marcos Ilabaca, quien apuntó a que “hay que dejar de ningunear no solamente a actores políticos, sino que aquellas expresiones que representan un sentir importante a la ciudadanía. Franco Parisi logró representar cerca del 20% del sentir en este país, no es menos. Y esa gente en particular, insisto, lo que requiere es de alguien que los escuche y los represente. Por lo tanto, tal cual algunos asesores ninguneaban al equipo de Parisi, creo que no corresponde”.

En el PDG, en tanto, reconocen que las declaraciones de Quiroga, más allá de las disculpas que ofreció en su momento, siguen resonando. Sobre todo, en un momento en que la militancia deberá resolver qué opción se apoyará en segunda vuelta.

“Muchas personas que han sido canallas con nosotros, no lo puedo decir de otra forma. Una cosa es no estar de acuerdo con ideas y propuestas y otra cosa es que te traten de tonta, de ladrón. Y creo que todas esas cosas han pasado un límite y los chilenos ya están cansados de ese tipo de política”, dice la secretaria general del PDG, Denisse Catalan.