Polémica por urgencia en Ley de Eutanasia: oposición acusa fines electorales de La Moneda

La oposición criticó este viernes la decisión del Gobierno de ponerle urgencia de discusión inmediata al proyecto de Ley de Eutanasia.

La determinación del Ejecutivo fue comunicada en la última sesión en sala del Senado e implica que, en la práctica, uno de los compromisos emblemáticos de la administración del presidente Gabriel Boric tendrá que ser votado y despachado en un plazo máximo de seis días.

El Gobierno optó por ponerle urgencia al proyecto de eutanasia días después de que los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast, evidenciaron sus diferencias respecto del tema durante el debate Archi.

Mientras la candidata oficialista manifestó que ella la promulgaría, el abanderado del Partido Republicano sostuvo que la vetaría.

Oposición y fines electorales tras urgencia en Ley de Eutanasia

Al abordar el tema, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, manifestó que el Ejecutivo tiene que priorizar, debido a que “también hay otros proyectos que están en marcha“.

Por su parte, desde la oposición acusaron que la urgencia que le puso el Ejecutivo a la Ley de Eutanasia responde a fines electorales.

En esa línea, el senador y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Gahona, manifestó que “nuevamente vemos al Gobierno priorizando la campaña electoral por sobre lo fundamental“.

Argumentó que con dicha decisión se posterga el debate en temas prioritarios, como el fortalecimiento del Fonasa, la Ley de Salud Mental, la reforma a las licencias médicas o el fin de las discriminaciones en las isapres.

En tanto, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, coincidió con Gahona en cuanto a que la Ley de Eutanasia es empleada por el Ejecutivo como un instrumento en el marco de las Elecciones Presidenciales 2025, y llamó a priorizar otras mociones.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde,descartó las versiones de los parlamentarios de la oposición e indicó que “la urgencia es el resultado de la sucesión de urgencias que hemos presentado antes, y del compromiso que expresamos a fines del año pasado respecto de que para este año era prioridad aprobar este proyecto de ley“.