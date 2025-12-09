Debate Anatel 2025: Jara y Kast confirman que renunciarán a sus partidos si llegan a La Moneda

Jeannette Jara dijo que en esa línea seguirá los ejemplos de los ex presidentes Sebastián Piñera y Patricio Aylwin.

Jeannette Jara confirmó que renunciará a su militancia en el Partido Comunista y dijo que en esa línea seguirá los ejemplos de los ex presidentes Sebastián Piñera y Patricio Aylwin, al ser consultada sobre el tema en el debate de la Anatel con miras a las Elecciones Presidenciales 2025.

“Mi representanción política es la de la centroizquierda chilena, por eso mi programa sufrió cambios“, indicó la carta oficialista.

Cuando se le preguntó por el tema a José Kast, al principio apuntó que el hecho de que Jara renuncie al PC no cambiará nada.

Luego, cuando se le insistió en el tema, el candidato republicano aseguró que sí lo hará, tal como lo hizo cuando pasó a la segunda vuelta en la elección pasada, momento en se sacó “la chapita” del Partido Republicano, porque pretende ser presidente de todos los chilenos.