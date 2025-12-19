La advertencia de Kast ante polémica por norma de “amarre” de funcionarios públicos

El presidente electo se refirió a la medida que restringe los despidos a funcionarios, la cual está dentro del acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público.

El presidente electo, José Antonio Kast, abordó la polémica que surgió tras el acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, donde se incluye una norma que limita los despidos a funcionarios públicos, la cual ha sido tildada por la oposición como “amarre”.

Bajo este contexto, el futuro jefe de Estado partió señalando que “ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile“, sin profundizar demasiado en el tema. Tras ello, advirtió que “si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide“.

La controversia radica en el artículo 14 del documento, que establece que la no renovación de contratos deberá realizarse a través de un “acto administrativo fundado”. De esta forma, se prohíbe que use solamente la mención a las “necesidades del servicio” como justificación formal.

Sumado a ello, el protocolo indica que los empleados con al menos dos años de servicios continuos, tendrán la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad por la no renovación de su designación o renovación en condiciones distintas.

Frente a esto, el jueves el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó la medida y sostuvo que si “el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación“.

Quien también se sumó a estas críticas fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), que calificó la norma como “vergonzosa”.

“No es llegar y firmar un acuerdo con el Gobierno para una interpretación de este tipo. Este tipo de propuestas de último minuto, entre gallo y medianoche que está haciendo el ministro de Hacienda, de verdad, con todo respeto, son una vergüenza”, expuso.

A lo que agregó: “Espero que no sigan intentando aquello, no corresponde adaptar las leyes al gusto del consumidor, de los amigos, de los compadres, porque eso es lo que se está haciendo“.

La defensa del Gobierno tras la polémica por norma de “amarre” a funcionarios públicos

Durante la mañana de este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación y descartó que la medida se tratara de un “amarre”.

“Uno de los temas tuvo que ver con reforzar ciertos derechos laborales para evitar la discrecionalidad abusiva que genera los despidos arbitrarios y alinear cada vez más las normas al trabajo decente. Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que no tienen que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van a presentar con el cambio de gabinete”, aseguró.

Para cerrar, la secretaria de Estado enfatizó que “no es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar los despidos arbitrarios“.