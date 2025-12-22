¿Apoyará el nuevo gobierno la candidatura de Bachelet a la ONU? El tironeo que complica a Kast

El presidente electo afirmó que esta decisión quedará para el 11 de marzo. En la derecha hay voces a favor y en contra.

Pasadas las 14:00 horas de este lunes finalizó la reunión entre el presidente electo, José Antonio Kast, y la dos veces gobernante, Michelle Bachelet.

Si bien la cita tuvo un carácter protocolar —la semana pasada Kast ya se había reunido con Eduardo Frei—, el encuentro se cruza con una futura definición que deberá tomar el mandatario electo en marzo: apoyar o no la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Dirigentes de todo el espectro de la derecha han exhibido cierta ansiedad por un gesto del presidente electo en la materia.

Los más enérgicos en rechazar un eventual apoyo a la candidatura han sido los Nacional Libertarios. Su vicepresidente y diputado electo, Hans Marowski, comentó en X (antes Twitter) que “Bachelet representa un ciclo político agotado, despilfarro fiscal, malas reformas y cero responsabilidad con los recursos del Estado”.

“Pensar en gastar plata que Chile no tiene para reflotar su figura no es prudente ni necesario. Es repetir errores que el país ya pagó caro”, acotó Marowski, figura del PNL cercana a Johannes Kaiser.

El mismo líder del PNL comentó en una transmisión en vivo que aún no han recibido información respecto a la definición, pero advirtió que “lo miramos con mucha preocupación”.

Misma posición han adoptado otros dirigentes del sector, como Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien —en diálogo con Mesa Central— sostuvo que si fuese presidente, no respaldaría la nominación.

En el equipo de Kast saben que adelantar el apoyo a Bachelet, si es que esa es la determinación del presidente electo, podría tensionar al sector e implicaría la negativa de los Nacional Libertarios a integrar el gabinete.

Por lo mismo, la apuesta es definir si se apoya o no la postulación de la ex presidenta en marzo.

“No voy a decir nada hasta antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que asuma en propiedad el cargo”, confirmó Kast tras el encuentro.

Reunión entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet en fundación Horizonte Ciudadano.

En todo caso, desde el otro extremo del espectro de la actual oposición también han tomado postura, pero en favor de la opción de Bachelet.

La senadora y presidente de Demócratas, Ximena Rincón, se mostró a favor de un gesto de transversalidad en esta materia en conversación con EL DÍNAMO.

Sobre un eventual apoyo a la ex mandataria, Rincón comentó que “reafirmaría dónde están las urgencias verdaderas y que no están en esas peleas ni en esos entramados”.

Otro respaldo (y que fue visto como sorpresivo) fue el del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). A contrapelo de otras figuras de su partido que han rechazado apoyar la incursión de Bachelet por encabezar la ONU, como Diego Schalper, el jefe comunal señaló que “sería un logro para Chile que una ex presidenta de la República, que además ha sido alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que fue la jefa de ONU Mujeres, fuera la secretaria general de la ONU, pese a que estamos en veredas distintas desde el punto de vista político”.

En el entorno del futuro gobernante señalan que para tomar la decisión también será fundamental quién sea nombrado como canciller.

Los nombres que suenan son los de Roberto Ampuero, quién ya ocupó el cargo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y hoy se reunirá con Kast; y Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco que acompañó a Kast en su viaje a Argentina un día después de ser electo.

De momento, los republicanos han mostrado cautela respecto a la decisión que tomará su líder. Esto, a pesar del rechazo inicial a la postulación cuando fue presentada por el presidente Gabriel Boric en el pasado consejo general de septiembre.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmó que la tienda apoyará la decisión del presidente, independiente cual sea.