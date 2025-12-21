Encuesta Cadem: 60% cree que es buena idea que Kast viva en La Moneda

El presidente electo tomó la decisión por un tema de logística, debido a que su casa está ubicada en la comuna de Paine.

En la nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem se abordó la decisión de José Antonio Kast de vivir junto a su esposa, María Pía Adriásola, en La Moneda una vez asuma como el nuevo presidente.

El anuncio lo hizo esta semana, oportunidad donde explicó que todo se basa en un tema de logística, tomando en cuenta que su casa está ubicada en la comuna de Paine.

“Se produce toda una discusión de si podemos o no podemos vivir en La Moneda. Vamos a vivir en La Moneda y somos personas austeras, sencillas”, dijo el pasado miércoles durante una actividad.

Además, señaló en la oportunidad que “veníamos hablando de cosas tan básicas, como la comida. En la noche podemos cocinar nosotros, ¿quién nos lo impide? Pero en el día vamos a comer lo mismo que está en el casino, porque eso uno lo va predicando con el ejemplo”.

Quienes se sometieron al estudio de Cadem, un 60% aseguró que es buena idea que Kast viva en La Moneda a partir de marzo de 2026, mientras que un 22% consideró que era una mala idea.

Por otro lado, el 66% opina que es una buena idea que en el próximo gobierno se recupere el rol de la Primera Dama, el cual se suprimió en la actual administración.

Optimismo del futuro crece con el nuevo gobierno

Tras el triunfo de José Antonio Kast, el optimismo del futuro de Chile creció. De hecho, un 61% tiene esa postura, siendo el nivel más alto desde el 2018. Además, el 55% cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno.

En cuanto a los atributos del presidente electo, lo que más se destaco fue su carácter (70%), autoridad y liderazgo (65%), capacidad para hacer crecer la economía (63%), capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (61%).