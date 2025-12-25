Fiscalía investiga déficit de $16.300 millones en Peñalolén durante gestión de Carolina Leitao

La auditoría fue solicitada por el alcalde de la comuna, Miguel Concha del Frente Amplio, tras una auditoría externa que reveló serias inconsistencias contables.

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal para esclarecer un déficit financiero superior a $16.300 millones detectado en la Municipalidad de Peñalolén durante la administración de Carolina Leitao, actual subsecretaria de Prevención del Delito.

El proceso busca determinar posibles responsabilidades penales vinculadas al manejo de los recursos municipales, luego que una auditoría externa, solicitada por el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) y aprobada por el Concejo Municipal, revelara serias inconsistencias contables tras el cambio de gestión.

El informe señala la existencia de pasivos no registrados y proyecciones de ingresos que no se materializaron, generando un escenario financiero complejo para la comuna, con impactos directos en su capacidad de gestión y planificación.

Desde el Concejo Municipal, la concejala Daniela López valoró la decisión del Ministerio Público de abrir la investigación, destacando la importancia de aclarar los hechos y establecer responsabilidades. Añadió que los vecinos siguen de cerca el desarrollo del caso y la posible existencia de delitos asociados al déficit detectado.

En la misma línea, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias calificó la apertura de la causa como un hito necesario, recordando que fue el propio Concejo el que solicitó la auditoría externa ante la magnitud del desbalance financiero heredado.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y no hay personas formalizadas, mientras la Fiscalía continúa recopilando antecedentes para determinar el origen, el alcance y las eventuales responsabilidades penales relacionadas con el déficit que actualmente afecta las finanzas municipales de Peñalolén.